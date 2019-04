Coez: il singolo "È sempre bello" è doppio disco di platino

Coez ha tutti i motivi per continuare a festeggiare l’uscita del suo quinto album in studio “È sempre bello”, pubblicato lo scorso 29 marzo per Carosello Records. Ad anticiparne l’uscita è stata la title track, condivisa l’11 gennaio 2019, che ad oggi taglia un nuovo traguardo: la FIMI ha certificato il singolo come doppio disco di platino, grazie ai tantissimi ascolti in streaming e ai digital download di questi mesi.

Coez riparte in tour: tutte le date

Freschissimo anche l’annuncio del tour 2019 che vedrà Coez sui palchi dei palazzetti di tutta Italia. Si partirà con un’anteprima a Roma, dove sono in programma ben tre date al Palazzo dello Sport il 28, 29 e 31 maggio (il primo appuntamento ha già registrato il sold out). Dopodiché si dovrà aspettare il rientro dalle vacanze estive per l’inizio degli show nel resto d’Italia, a partire dal concerto all’Arena di Verona del 29 settembre. I concerti proseguiranno per tutto l’autunno, fino al mese di dicembre, con ultima tappa al Palaflorio di Bari (22 dicembre). I biglietti sono già disponibili online su circuito Ticketone, mentre per l’acquisto nei punti vendita autorizzati bisognerà aspettare le ore 11:00 di venerdì 12 aprile. I prezzi partono da 34,50 euro (diritti di prevendita inclusi, più eventuali commissioni di servizio) e variano a seconda del posto scelto e selezionato. Disponibili anche i VIP Pack che includono: un biglietto (parterre per tutte le date, ad eccezione di quelle di Roma dove è incluso un posto in primo anello A numerato), entrata anticipata nel luogo dell’evento, help-desk e info-line, personale dedicato, catering e drink di benvenuto e gadget memorabilia esclusivo. Il prezzo del VIP Pack (sempre diritti di prevendita inclusi) è di 171,75 euro per le date romane ancora disponibili (29 e 31 maggio 2019) e di 120 euro per tutti i restanti appuntamenti nei palazzetti. Ecco tutti i concerti in calendario per “È sempre bello in tour”:

28 maggio Roma, Palazzo dello Sport (sold out)

29 maggio Roma, Palazzo dello Sport

31 maggio Roma, Palazzo dello Sport

29 settembre Verona, Arena di Verona

12 ottobre Torino, PalAlpitour

20 ottobre Ancona, Palaprometeo

27 ottobre Assago (MI), Mediolanum Forum

4 novembre Livorno, Modigliani Forum

7 novembre Firenze, Nelson Mandela Forum

16 novembre Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

7 dicembre Acireale (CT), Pal’Art Hotel

12 dicembre Napoli, PalaPartenope

22 dicembre Bari, Palaflorio

Tutto sul nuovo album “È sempre bello”

Coez è tornato in scena con “È sempre bello”, quinto album in studio della sua carriera, uscito il 29 marzo 2019 per Carosello Records. Il disco è arrivato a due anni di distanza dal precedente “Faccio un casino” (2017), uscita discografica che ha segnato un’importante svolta commerciale per Coez. Cresciuto nella scena rap, nei suoi ultimi lavori ha deciso di lasciare ampio spazio a melodie marcatamente pop conquistando una fetta di pubblico sempre più grande e passando dalle esibizioni nei club a quelle nei palazzetti. “È sempre bello” è anche il titolo del singolo di lancio del nuovo album, pubblicato lo scorso 11 gennaio e già certificato doppio disco di platino. Il brano ha debuttato al primo posto della classifica singoli, dove si trova tuttora a poco più di una settimana dall’uscita dell’album. “È sempre bello” è composto da 10 tracce inedite e verrà presentato live in anteprima a maggio 2019, mentre il tour prenderà il via da settembre.