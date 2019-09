Mahmood: nuova data del tour e concerto al Parlamento Europeo

Continuano i riconoscimenti per Mahmood, in procinto di partire per le date europee del suo “Good Vibes Tour”. Dopo l’annuncio dell’aggiunta di una nuova data, a Madrid il 6 novembre, il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo rivela di essere stato invitato a cantare a Strasburgo al Parlamento Europeo il 22 ottobre.

Nuova data a Madrid e concerto a Strasburgo

Con un post sui canali social, così come ha abituato i suoi fan, Mahmood ha annunciato di aver ricevuto un invito che lo rende particolarmente fiero: «Sono stato invitato a partecipare all'evento Friends of Music al Parlamento Europeo il 22 ottobre a Strasburgo, proprio prima dell'inizio del mio tour europeo. Sono onorato ed emozionato per questa opportunità, grazie!». Un bel battesimo per il cantautore milanese, che dal giorno della vittoria all’Ariston ha continuato a macinare successi e record. L’invito arriva in seguito a un’altra grande soddisfazione per Mahmood: il tour europeo cresce e alle date già previste si è aggiunta un’altra data, a Madrid. Il cantante di “Soldi” sarà al Teatro Barceló della capitale spagnola il 6 novembre. Intanto, dopo i sold out di Londra, Parigi e Berlino, l’annuncio di un altro sold out per il concerto di Zurigo non fa che confermare il periodo d’oro che sta vivendo l’artista.

Le date dell’Europa Good Vibes Tour

Mahmood è stato anche uno dei protagonisti del Power Hits Estate di RTL 102.5, dove si è esibito con Charlie Charles, Dardust, Fabri Fibra e Sfera Ebbasta in “Calipso”, la loro hit dell’estate. Inoltre, il cantante ha presentato anche il suo ultimo singolo, “Barrio”, uscito lo scorso 30 agosto.

Intanto, prosegue il “Good Vibes Tour” in giro per l’Italia, con le prossime date previste a Bologna (13 settembre), Ancona (14 settembre), San Vito Lo Capo (27 settembre) e Cosenza (28 dicembre).

Per quanto riguarda invece le date europee del tour, Mahmood farà tappa il 3 ottobre a Tel Aviv, per poi suonare il 22 ottobre a Strasburgo e da lì dare il via all’Europa Good Vibes Tour. Ecco le date previste finora, che potrebbero essere ancora aggiornate in base a decisioni prese dallo stesso artista:

Giovedì 3 ottobre - Tel Aviv, Zappa Live Park

Mercoledì 23 ottobre – Lugano, Studio Foce (SOLD OUT)

Giovedì 24 ottobre – Zurigo, Mascotte

Sabato 26 ottobre – Londra, Under The Bridge

Domenica 27 ottobre – Londra, Under The Bridge (SOLD OUT)

Lunedì 28 ottobre – Parigi, Café de la Danse (SOLD OUT)

Martedì 29 ottobre – Lussemburgo, Rockhall

Giovedì 31 ottobre – Bruxelles, La Madeleine

Venerdì 1 novembre - Parigi, Café de la Danse

Domenica 3 novembre – Berlino, Frannz

Martedì 5 novembre – Barcellona, Razzmatazz

Mercoledì 6 novembre - Madrid, Teatro Barceló (NUOVA DATA)

I biglietti per partecipare ai concerti di Mahmood sono disponibili presso tutti i punti vendita autorizzati, sul sito TicketOne e su quello di DNA Concerti, organizzatore degli eventi. I prezzi variano a seconda della location, partendo da un minimo di 28 euro.