Spice Girls: cancellato il tour in Australia

Brutta notizia per tutti coloro che sognavano di rivedere le Spice Girls riunite ancora. Poche ore fa il Daily Mail ha lanciato la notizia che tutti coloro che sono cresciuti a pane, pop e girl power non avrebbero mai voluto leggere: il tour australiano della girl band più influente della storia della musica è stato cancellato.

Spice Girls: il successo straordinario del tour

Pochi mesi fa le Spice Girls hanno sconvolto il mondo con lo “Spice World - 2019 Tour”, una serie di concerti nei quali Emma Bunton, Geri Halliwell, Mel B e Mel C hanno infiammato centinaia di migliaia di persone tra Irlanda e Regno Unito.

Scary Spice, Baby Spice, Ginger Spice e Sporty Spice hanno superato ogni più rosea aspettativa mettendo in piedi uno show senza precedenti in cui hanno dimostrato di non avere rivali in quanto a performance live.

I fan del gruppo (qui potete trovare tutte le foto più belle delle Spice Girls) sono corsi da ogni angolo del pianeta per assistere alla storica reunion che ha tenuto banco sui media di tutto il mondo. Le tappe della tournée sono state la chiara prova di come le quattro ragazze siano ancora tre altre artiste più influenti al mondo.

La chiusura dello “Spice World - 2019 Tour” è stata accolta con grande tristezza, infatti le numerose date sold out non hanno permesso a tutti di poter cantare insieme alle Spice Girls i brani che hanno fatto la storia della musica, tra questi “Wanna Be”, “Spice Up Your Life” e “Never Give Up On The Good Times”.

Spice Girls: reunion annullata

Pochi giorni dopo la fine dello “Spice World - 2019 Tour” Scary Spice (qui potete trovare tutte le foto più belle di Mel B) dichiarò che sarebbe stata pronta per ripartire in tour con le ragazze, ricominciando proprio dall’Australia, come urlato sul palco prima della chiusura dell’ultima data.

Purtroppo le cose non sono andate come sperato e poche ore fa il Daily Mail ha comunicato che le trattative per il nuovo tour delle ragazze hanno avuto esito negativo.