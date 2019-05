Marco Mengoni in concerto a Roma: info e scaletta

Tripla data romana per l’“Atlantico Tour 2019” di Marco Mengoni, che l’8, il 10 e l’11 maggio farà tappa al Palazzo dello Sport della Capitale.

Marco Mengoni in concerto Roma: le info

Sul sito di TicketOne e nei punti vendita autorizzati è possibile acquistare i soli biglietti per le ultime due date, a partire da 41.40 euro. Completamente esauriti, invece, i tagliandi per lo show di mercoledì 8 maggio. Quanto allo spettacolo del 10, sono in vendita a 41.40 euro i tagliandi per il parterre in piedi e a 57.50 euro quelli per il secondo anello B numerato. Per l’ultimo concerto, invece, si trovano anche i biglietti per il terzo anello C numerato, a 41.40 euro. Esauriti, invece, i tagliandi relativi ai posti nel primo anello A numerato. L’inizio di tutti e tre i concerti è in programma per le 21. Il Palazzo dello Sport è situato all’interno del quartiere dell’Eur, nel Piazzale dello Sport. Chi decide di raggiungerlo in auto dovrà imboccare l’uscita 26 del Grande Raccordo Anulare, per poi posteggiare all’esterno della struttura. In alternativa, è possibile arrivarci con i mezzi pubblici: prendendo la linea B della metropolitana e scendendo alla fermata Eur palasport, oppure utilizzando le linee 671, 671R, 714, 714R, 780, 780R, 791 e 791 dell’autobus.

Marco Mengoni in concerto Roma: la scaletta

I tre concerti di Marco Mengoni a Roma saranno dedicati soprattutto ai brani estratti da “Atlantico”, l’ultimo disco di inediti del cantautore laziale. Tra questi, trovano una collocazione speciale i quattro singoli a oggi estratti dal disco: “Voglio”, “Buona vita”, ”Hola (I Say)” e “Muhammad Ali”, il brano attualmente in rotazione radiofonica. Sarà proprio quest’ultimo ad aprire le tre date nella Capitale, che invece troveranno una conclusione sulle note di “Hola (I Say)”, la canzone incisa a due voci insieme al cantautore britannico Tom Walker.

La probabile scaletta dei tre concerti di Marco Mengoni al Palazzo dello Sport di Roma

Muhammad Ali Voglio Ti ho voluto bene veramente In un giorno qualunque Dove si vola Sai che Atlantico Pronto a correre La ragione del mondo Buona vita Parole in circolo Proteggiti da me Dialogo tra due pazzi La casa Azul Onde Amalia Guerriero Mille lire 20 sigarette Le cose che non ho Non passerai Esseri umani Credimi ancora Io ti aspetto L’essenziale Hola

L’“Atlantico Tour 2019” di Marco Mengoni

Archiviato il triplo concerto nella Capitale, l’“Atlantico Tour 2019” di Marco Mengoni proseguirà nei principali palazzetti dello sport italiani. Unica eccezione, le tre date in programma all’Arena di Verona, dal 24 al 26 maggio, che hanno già fatto registrare il sold out. Il prossimo doppio concerto è in programma per il 13 e il 14 maggio al Palaflorio di Bari. Quindi la tournée si sposterà al Paladecò di Castel Morrone, nel casertano, dove andrà in scena il 16 maggio. Poi sarà la volta di Eboli, con il concerto del 18 maggio al Palasele, in attesa del doppio live fiorentino: il 21 e il 22 maggio al Nelson Mandela Forum. Dopo il triplo concerto nell’Arena Scaligera, ad attendere Mengoni sono altri due appuntamenti: il 29 maggio all’RDS Stadium di Rimini e il giorno successivo all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna.