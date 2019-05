Marco Mengoni, quattro date a Milano: info e scaletta del concerto al Forum di Assago

Marco Mengoni è partito in tour per presentare al pubblico il suo nuovo album “Atlantico”. Dopo le anteprime europee, la tournée italiana è iniziata da Torino il 27 aprile 2019, e ora farà tappa al Mediolanum Forum di Assago (Milano) per ben quattro concerti: 1, 2, 4 e 5 maggio. Di seguito trovate tutte le info per arrivare preparati a questi appuntamenti, compresa la scaletta seguita durante i live dell’Atlantico tour.

Marco Mengoni a Milano: orari e info sui concerti al Forum

Marco Mengoni è tornato a cantare le sue canzoni live, con un tour che farà tappa nei palazzetti di tutta Italia. Dopo alcune date in Europa (Berlino, Zurigo, Monaco, Parigi e Madrid), la tournée è arrivata nel nostro Paese a partire dallo scorso 27 aprile con un doppio concerto a Torino. I prossimi appuntamenti del #Mengonilive2019 andranno in scena al Mediolanum Forum di Assago (Milano), con ben quattro live in programma in questa venue: 1, 2, 4 e 5 maggio. Il pubblico verrà coinvolto nell’universo di Mengoni sin dal pre-show grazie all’app ufficiale del cantante: tramite gli Atlantico Gate si avrà accesso a diverse esperienze di realtà aumentata, sarà inoltre possibile giocare al Marco Mengoni Live Quiz presentato da Alessandro Cattelan. Gli ultimi biglietti disponibili per gli show milanesi sono acquistabili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati, a partire da 36 euro + diritti di prevendita (il prezzo varia in base alla tipologia di posto scelto e selezionato). L’inizio dei concerti è previsto per le ore 21:00. Il Mediolanum Forum si trova in via Giuseppe di Vittorio 6 ad Assago, provincia di Milano. La struttura è facilmente raggiungibile in auto o con i mezzi pubblici: fermata metro dedicata - Assago Milanofiori Forum, linea M2 (verde). Ricordiamo che l’1 maggio, Festa dei Lavoratori, il servizio dei mezzi pubblici ATM di Milano verrà interrotto dopo le ore 19:30. In occasione del live di Mengoni, è stata aggiunta un’ultima corsa diretta alla stazione metro Assago-Forum alle ore 20:00 e, per agevolare il deflusso, due treni alla fine del concerto aventi come destinazione unicamente le stazioni di Famagosta e Cadorna. Inoltre, l’organizzazione metterà a disposizione del pubblico un servizio gratuito di bus navette in partenza da Romolo per il Mediolanum Forum di Assago (19:30 – 21:00) e dal Mediolanum Forum di Assago per Romolo al termine del concerto (23:00 – 01:00). Per evitare affollamento e ritardi, si consiglia comunque di raggiungere la venue con largo anticipo.

La scaletta del concerto

Marco Mengoni terrà concerti lunghi quasi due ore e divisi in tre parti, con due monologhi a fare da introduzione (“Sei tutto” e “Mondo Loon”). Nei live troveranno, ovviamente, ampio spazio le canzoni del nuovo album “Atlantico”, uscito il 30 novembre 2018 per Sony Music e già certificato doppio disco di platino. Non mancheranno i singoli “Voglio”, “Buona vita”, “Hola” e l’ultimo uscito “Muhammad Ali”, ma anche altri brani che compongono il disco come “Amalia”, “Mille lire” e “La ragione del mondo”. Mengoni ha ben integrato in scaletta anche i suoi precedenti successi, tra cui “Esseri umani”, “Guerriero”, “L’essenziale”, “Parole in circolo”, “Ti ho voluto bene veramente”, “In un giorno qualunque”, “Dove si vola” e tanti altri. Di seguito riportiamo la scaletta seguita durante i live del suo “Atlantico tour”; le canzoni potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.