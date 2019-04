Gazzelle, il nuovo singolo è "Punk": il video

Gazzelle è tornato con un nuovo singolo estratto dal suo ultimo album: si tratta proprio della title track che dà il nome all’intero disco, “Punk”. Il brano è stato accompagnato da un video ufficiale, pubblicato venerdì 19 aprile sul canale YouTube della sua etichetta discografica Maciste Dischi. La clip è un montaggio di riprese che mostrano la quotidianità di Gazzelle nei giorni di tour: dal momento in cui un taxi lo accompagna in stazione, l’incontro con gli altri membri della band prima di prendere il treno, il viaggio, l’arrivo in hotel e i momenti di relax pre-concerto. Il video termina con il momento in cui il cantautore romano lascia il backstage e, finalmente, sale sul palco, accolto da tutto l’entusiasmo dei suoi fan. La clip è stata prodotta da Antonio Giampaolo per Maestro Production, le riprese sono di Paolo Grossi e Gianluca Di Clemente (La Clique), mentre il montaggio è a cura di Francesco Galli.

Gazzelle e il suo album “Punk”

Si chiama “Punk” il nuovo album di Gazzelle, secondo disco in studio della sua carriera dopo il fortunato debut con “Superbattito” nel 2017. Al contrario da quanto lasciato intendere dal titolo, “Punk” è un lavoro assolutamente pop e cantautorale, che unisce testi malinconici a melodie su cui ballare, in pieno stile Gazzelle. Il titolo nasce da un’attitudine provocatoria: il cantautore romano ha continuato a comporre i suoi brani senza voler sottostare alle logiche di mercato; “Punk” è un disco scritto per la pura esigenza di farlo. Ad anticiparne la pubblicazione, avvenuta il 30 novembre 2018 per Maciste Dischi, sono stati condivisi i singoli “Tutta la vita”, “Sopra” (certificato disco d’oro dalla FIMI) e “Scintille”. Ora è arrivato il momento della title track “Punk”, il cui video è stato pubblicato su YouTube lo scorso venerdì 19 aprile.

Le date estive del “Punk tour”

Gazzelle ha presentato il suo nuovo album “Punk” con una prima tranche di date invernali, partite nei palazzetti di Rimini, Milano e Roma per poi proseguire nei club più importanti di tutta Italia fino al mese di aprile. Il cantautore, oltre ad esibirsi sul palco del Concertone del Primo Maggio a Roma, tornerà sui palchi a partire da fine giugno: i live dell’estate si terranno all’aperto e molti saranno in occasione di vari festival. Il “Punk tour estate 2019” prenderà il via il prossimo 29 giugno con il concerto a Villa Bellini, Catania, e continuerà con tappe in tutto il Paese fino ad agosto. I biglietti per assistente agli show di Gazzelle sono disponibili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi variano da 20 a 40 euro + diritti di prevendita, in base al posto scelto e alla venue selezionata tra le varie tappe. Ricordiamo che è possibile acquistare un massimo di sei biglietti per ciascun utente (per la data di Roma max quattro biglietti ciascuno). Di seguito trovate il calendario aggiornato con tutte le date annunciate per l’estate 2019, a cui potrebbero aggiungersi ulteriori appuntamenti. Ecco le tappe del “Punk tour estate 2019” di Gazzelle: