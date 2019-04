Gazzelle in concerto, la scaletta del Punk Tour 2019

Dopo la prova generale andata in scena a Rimini, per la data zero, il “Punk Tour” di Gazzelle è decollato ufficialmente con i due show nei palazzetti dello sport di Milano e Roma (quest’ultimo, sold out). Ora, ad attendere il cantautore indie romano, sono i teatri delle principali città italiane, per una tournée che partirà dalla Tuscany Hall di Firenze, con i due concerti in programma il 6 e il 7 marzo 2019.

Punk Tour 2019: scaletta

Chiamandosi “Punk Tour 2019”, la scaletta dei prossimi concerti del cantautore romano sarà dedicata soprattutto ai brani estratti da “Punk”, il secondo e ultimo album in studio di Gazzelle, uscito il 30 novembre dello scorso anno. Un disco che si compone di nove tracce e da cui sono stati estratti i singoli “Tutta la vita”, “Sopra” e “Scintille”: tutti e tre inseriti nella scaletta della tournée. Il concerto si apre sulle note di “Meglio così”, brano estratto da “Megasuperbattito”, l’edizione deluxe di “Superbattito”, l’album d’esordio di Gazzelle, pubblicato nel marzo del 2017. L’ultima canzone in scaletta, invece, è “Tutta la vita”, il secondo singolo estratto da “Punk”. La canzone attualmente in rotazione radiofonica è “Sopra”. Oltre a questi, troviamo anche alcuni tra i brani protagonisti della (finora) breve carriera del cantante: “Sayonara”, “Zucchero filato”, “Non sei tu” e “Quella te”, per citarne alcuni. I pezzi che compongono la scaletta del “Punk Tour 2019” di Gazzelle:

Meglio così Smpp OMG Non c’è niente Nmrpm Sbatti Punk Meltinpot Sayonara Tutta la vita Greta Balena Scintille Nero Zucchero filato Sopra Coprimi le spalle Non sei tu Quella te Tutta la vita

Le date del “Punk Tour” di Gazzelle



Archiviata con successo la doppietta andata in scena nei palazzetti dello sport di Roma e Milano, il “Punk Tour” di Gazzelle farà tappa ora nei teatri delle principali città italiane. A partire dal 6 marzo, con lo show in programma alla Tuscany Hall (ex Obihall) di Firenze: e il giorno dopo si raddoppia. L’ultimo live è previsto per il 7 aprile al Gran Teatro Geox di Padova. Quindi, una pausa di un paio di mesi e poi l’artista tornerà romano sui palchi per la leg estiva, al via il 29 giugno da Villa Bellini a Catania e con l’ultimo live il 3 agosto al Mamamia di Senigallia (AN). I biglietti per i concerti sono in vendita su TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati a partire da 23 euro. Come già successo per il concerto “in casa” al Palazzo dello Sport di Roma, hanno già fatto registrato il sold out i concerti del 7 marzo a Venaria Reale, del 16 marzo a Modugno (BA), del 17 marzo a Maglie (LE), del 21 marzo a Bologna e del 31 marzo a Perugia. Le prossime tappe del “Punk Tour 2019” di Gazzelle: