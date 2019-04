Il concerto di Gazzelle a Perugia domenica 31 marzo è stato annullato per motivi non dipendenti dalla volontà dell’artista

Tutto da rifare: a causa di motivazioni tecnico-logistiche indipendenti dalla volontà dell’artista, il concerto di Gazzelle in programma domenica 31 marzo all’Afterlife Club di Perugia è stato rimandato a data da destinarsi. I biglietti per il live rimarranno validi anche per la nuova data, che sarà annunciata a breve. Chi invece preferisse chiedere il rimborso del tagliando potrà farlo secondo le modalità che saranno comunicate nelle prossime ore. Il concerto in programma a Perugia avrebbe dovuto essere la penultima data in programma per il “Punk Tour 2019” di Gazzelle.

Il “Punk Tour 2019” di Gazzelle

Le prossime date del tour di Gazzelle, iniziato all’RDS Stadium di Rimini e proseguito al Mediolanum Forum di Assago, in provincia di Milano (entrambe le date hanno fatto registrare il tutto esaurito) contano solo dei sold out. Dopo l’inizio dei due palazzetti dello sport, la tournée è proseguita nei club delle principali città italiane. Il prossimo show è in programma per giovedì 21 marzo al Pala Estragon di Bologna, quindi ci sarà il concerto di giovedì 28 marzo al Dis Play Brixia Forum di Brescia. Infine, visto l’annullamento dello show in programma a Perugia, la data conclusiva della tournée è in programma per domenica 7 aprile presso il Gran Teatro Geox di Padova.

Il “Punk Tour 2019” di Gazzelle: la scaletta dei concerti

Il “Punk Tour 2019” di Gazzelle si apre sulle note di “Meglio così” per concludersi su quelle di “Quella te”, il primo brano di successo del cantautore romano. Presenti in scaletta – alternati ai brani estratti da “Punk”, l’ultimo disco di Gazzelle – alcune tra le canzoni più famose del cantautore romano. Tra queste, diversi brani estratti da “Superbattito”, il penultimo album: canzoni come “Zucchero filato”, “Non sei tu” e la stessa “Quella te”. E poi i due singoli “Nero” e “Meglio così”. Talvolta, terminato il concerto, incalzato dal pubblico che lo chiamava, Gazzelle si è ripresentato sul palco per eseguire il bis sulle note di “Tutta la vita”: canzone già presente nella scaletta, a circa metà del live.

La scaletta del “Punk Tour 2019” di Gazzelle:

Meglio così Smpp OMG Non c’è niente Nmrpm Sbatti Punk Meltinpot Sayonara Tutta la vita Greta Balena Scintille Nero Zucchero filato Sopra Coprimi le spalle Non sei tu Quella te Tutta la vita

“Punk”: l’ultimo disco di Gazzelle

Protagoniste assolute della tournée sono le canzoni di “Punk”, il più recente disco di Gazzelle, uscito il 30 novembre dello scorso anno. Un album che è stato anticipato dai singoli “Tutta la vita” e “Scintille”: l’uscita di entrambi i brani è stata accompagnata dalla pubblicazione di un video. La clip di “Tutta la vita” ha totalizzato 1.35 milioni di visualizzazioni su YouTube. Quanto agli ascolti, il brano si trova oggi a 5.6 stream, di cui 350 mila nei soli primi tre giorni. Attualmente è in rotazione radiofonica “Sopra”, brano già certificato disco d’oro con i suoi più di 10 milioni di stream e gli oltre 5.7 milioni di visualizzazioni per il suo video.