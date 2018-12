Gazzelle: è uscito il nuovo album "Punk"

Venerdì 30 novembre, Gazzelle è tornato col suo nuovo album intitolato “Punk”. Il disco è stato anticipato dai singoli “Tutta la vita”, “Sopra” e “Scintille”, tutti accompagnati dal rispettivo video. Il cantautore romano ha già annunciato anche le date del tour 2019, che lo porterà ad esibirsi sul palco del Mediolanum Forum di Milano (1 marzo) e del Palazzo dello Sport di Roma (3 marzo), oltre che nei più importanti club d’Italia.

Tutto sul ritorno “Punk” di Gazzelle

Premessa: le sonorità del nuovo album di Gazzelle ovviamente non sono per niente punk, come potrebbe far pensare il titolo a chi si avvicina per la prima volta alle sue canzoni. “Punk” è un disco marcatamente pop, con ballate d’amore infranto e arrangiamenti che sdrammatizzano le parole del testo facendo venir voglia di ballare. Gazzelle ha scelto di chiamarlo “Punk” perché questo termine porta in sé una provocazione, e lui stesso ha dichiarato di aver scritto questo disco per la pura esigenza di farlo, senza seguire le regole del mercato e delle hit del momento. Il primo singolo estratto dall’album è stato “Tutta la vita”, condiviso lo scorso 14 settembre. Il cantautore ha così raccontato la genesi della canzone: «c’era odore di vernice fresca e le tende erano così lunghe che si arrotolavano sul pavimento nuovo, mai calpestato prima, nell’Airbnb in cui stavo dormendo a Milano per qualche motivo che non ricordo. Mi sembrava il posto perfetto per scrivere questa canzone, e anche il posto più sbagliato». Poche settimane dopo, il 12 ottobre 2018, è arrivato il secondo singolo: “Sopra”. “Scintille” è l’ultimo estratto dal disco, canzone pubblicata a sorpresa lo scorso 22 novembre. “Punk”, uscito il 30 novembre 2018 per Maciste Dischi, è arrivato a un anno e mezzo di distanza da “Superbattito”, fortunato esordio discografico di Gazzelle. Tutte le canzoni sono state scritte dallo stesso Flavio Pardini (vero nome del cantautore romano) nel corso dell’ultimo anno, fatta eccezione per “Scintille” e “Coprimi le spalle” scritte ben sette anni fa. L’album è stato prodotto da Federico Nardelli, la foto di copertina è di Antonio Cavalieri. Di seguito la tracklist completa di “Punk”:

Smpp Punk Sopra Tutta la vita Sbatti Non c’è niente OMG Scintille Coprimi le spalle

Il “Punk” tour 2019: tutte le date

Gazzelle partirà in tour tra marzo e aprile 2019 per presentare al pubblico le canzoni del suo nuovo album “Punk”. Si inizierà in grande, con le esibizioni nei palazzetti di Milano e Roma: appuntamento il 1 marzo al Mediolanum Forum di Assago (MI) e il 3 marzo al Palazzo dello Sport di Roma. Gazzelle arriverà poi ad esibirsi sui palchi dei grandi club di tutta Italia. I biglietti per i due show nei palasport sono già disponibili su circuito Ticketone, mentre per tutte le altre date sarà aperta la presale Spotify dalle ore 11 di lunedì 3 dicembre e la vendita generale dalle ore 11 di martedì 4 dicembre. Ecco tutte le date del “Punk” tour 2019, aggiornate ad ora: