Gazzelle, nuove date del tour estivo

Gazzelle svela tre nuove date per il suo “Punk tour” estivo, che lo vedrà impegnato tra luglio e agosto nelle principali città d’Italia e nei più rinomati festival all’aperto. I nuovi concerti annunciati di recente si terranno a Perugia, Mestre e Prato e si aggiungono a un calendario già ricco di eventi e ancora in fase di aggiornamento. I biglietti sono già disponibili su Ticketone per tutte le date in calendario, ad eccezione del live di Mestre per il quale i ticket possono essere acquistati sul sito ufficiale dell’Home Venice Festival.

Le date del “Punk tour” nei festival estivi d’Italia

Il “Punk tour” estivo di Gazzelle partirà sabato 29 giugno da Catania e si concluderà a Prato il 29 agosto. In questi due mesi il cantautore farà tappa anche a Roma, Perugia, Bologna, Mestre, Collegno e Senigallia. Si tratta al momento di otto appuntamenti, ma non è escluso che possano aggiungersi altri live nel corso delle prossime settimane. Questo è il calendario aggiornato con tutte le date estive del tour di Gazzelle:

Sabato 29 giugno 2019, Catania, Villa Bellini

Sabato 6 luglio 2019, Roma, Roma Summer Fest, Cavea Auditorium Parco della Musica

Domenica 7 luglio 2019, Perugia, L’Umbria che Spacca, Giardini del Frontone

Venerdì 12 luglio 201, Bologna, Bologna Sonic Park presenta Indimenticabile Festival, Arena Parco Nord

Sabato 13 luglio 2019, Mestre (VE), Home Venice Festival, Parco San Giuliano

Martedì 16 luglio 2019, Collegno (TO), Flowers Festival, Parco della Certosa

Sabato 3 agosto 2019, Senigallia (AN), Mamamia

Giovedì 29 agosto 2019, Prato, Settembre / Prato è Spettacolo, Piazza Duomo

La scaletta del tour estivo di Gazzelle

Sul palco dei principali festival musicali estivi, Gazzelle presenterà sicuramente gli inediti del suo nuovo lavoro discografico, “Punk”, uscito lo scorso 30 novembre 2018. Il disco si compone di 9 tracce, da cui sono stati estratti i singoli “Tutta la vita”, “Sopra” e “Scintille”, che faranno parte sicuramente della setlist estiva. Con molta probabilità, Gazzelle riporterà sul palco la stessa scaletta con cui ha attraversato l’Italia nella prima parte del “Punk Tour”, tenendo sempre presente le possibili variazioni che la setlist potrebbe subire nel corso dei prossimi mesi e tra uno spettacolo e l’altro. Questi sono i pezzi che compongono la scaletta del “Punk Tour 2019” di Gazzelle:

Meglio così Smpp OMG Non c’è niente Nmrpm Sbatti Punk Meltinpot Sayonara Tutta la vita Greta Balena Scintille Nero Zucchero filato Sopra Coprimi le spalle Non sei tu Quella te Tutta la vita

L’ultima data del “Punk Tour” a Padova prima dell’estate

Intanto, si sta per concludere la prima parte del “Punk Tour”, iniziata il 27 febbraio all’RDS Stadium. Durante questi appuntamenti, Gazzelle ha attraversato le principali città d’Italia, dove ha fatto registrare numerosi sold out. L’ultimo appuntamento è previsto il prossimo 7 aprile al Gran Teatro Geox di Padova. Il concerto avrà luogo alle ore 21:30 e su Ticketone sono ancora disponibili i biglietti per poter partecipare all’evento. Al costo di 28,75 euro è possibile accedere al Parterre in Piedi, mentre non vi sono più posti per il settore delle poltrone rialzate numerate.