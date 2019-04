Home Festival: a Venezia Elettra Lamborghini, Gazzelle e Anastasio tra gli artisti

Dopo aver svelato i nomi degli ospiti internazionali che saranno sotto i riflettori del Parco San Giuliano di Mestre (VE), l’Home Venice ha annunciato gli artisti italiani che si esibiranno in occasione dell’edizione 2019 del festival. I nomi sono tanti e per tutti i gusti: il pop malinconico di Gazzelle e Canova, il rap di Guè Pequeno, Noyz Narcos e Franco126, il vincitore di X Factor 2018 Anastasio, la provocante ereditiera Elettra Lamborghini, le radici reggae dei Boomdabash, Mellow Mood e Marco Furio Forieri (ex Pitura Freska), la trap di Tedua e la dance-house di DJ Spiller. L’Home Festival 2019 si terrà a Venezia Mestre dal 12 al 14 luglio; ecco il programma aggiornato ad ora, suddiviso giorno per giorno, con la line up e tutte le info utili per l’acquisto dei biglietti. E le novità non finiscono qui, altri annunci arriveranno presto.

Il programma dell’Home Venice Festival, day by day

L’Home Venice Festival è pronto a partire per questa edizione 2019: dal 12 al 14 luglio il Parco San Giuliano di Mestre (Venezia) sarà il magnete delle ultime tendenze nazionali e d’oltreconfine. Sul palco saliranno grandi nomi dell’elettronica come Jon Hopkins, Aphex Twin, Paul Kalkbrenner, Modeselektor e Adam Beyer, ma anche sonorità ultra rockeggianti con The Vaccines, Editors, Rival Sons e tanti altri per tutti i generi. Un’occasione unica che unirà il sound internazionale al meglio della scena musicale italiana di tendenza. L’Home Venice sembra prendere ispirazione dai grandi festival europei, queste le parole degli organizzatori: “Quest’estate, nella cornice più bella del mondo, si potrà vivere un’esperienza di vita che abbatte confini e barriere, immersi in un mash-up di culture e situazioni che ad oggi si trovano solo in contesti festivalieri oltreconfine. Ora anche l’Italia avrà il suo grande festival”. Ecco il programma, giorno per giorno:

Venerdì 12 luglio: Aphex Twin, Editors, Jon Hopkins live, Rival Sons, Alborosie, The Vaccines, Canova, Mellow Mood, DJ Spiller, Marco Furio Forieri & altri ancora da annunciare

Sabato 13 luglio: Paul Kalkbrenner, LP, Pusha T, Adam Beyer, Modeselektor live, Gazzelle, Noyz Narcos, Franco126, Tedua & altri ancora da annunciare

Domenica 14 luglio: Young Thug, Mura Masa, Boomdabash, Guè Pequeno, Elettra Lamborghini, Anastasio altri ancora da annunciare

Biglietti: dove acquistarli e i prezzi

I biglietti per l’Home Venice Festival si possono acquistare su circuiti Ticketmaster, Ticketone e Do It Yourself, online e nei punti vendita autorizzati. Attualmente sono in vendita ad un conveniente prezzo early bird, che salirà ad intero in due step, perciò se volete risparmiare comprate il vostro biglietto il prima possibile. L’accesso alle singole giornate costa 50 euro + diritti di prevendita (il prezzo è lo stesso indipendentemente dalla giornata scelta: 12, 13 o 14 luglio). È possibile acquistare anche l’abbonamento di tre giorni per godersi l’intero festival al prezzo di 120 euro + d.p., disponibile anche in versione VIP a 170 euro + d.p. (i VIP tickets autorizzano l’accesso alla terrazza VIP affacciata direttamente sul main stage, un bar e servizi toilette dedicati per evitare le code, un pass laminato ad edizione limitata e altri servizi premium che verranno presto annunciati).