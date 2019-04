I Canova in concerto: le date del tour 2019

Ha debuttato il 13 marzo presso il locale Afterlife di Perugia, con la data zero, per poi iniziare ufficialmente il 20 marzo dall’Alcatraz di Milano il “Vivi per sempre 2019”, la nuova tournée dei Canova. Tour organizzato dal gruppo milanese per la presentazione del nuovo album di inediti: “Vivi per sempre”. La tournée farà tappa nei club delle principali città italiane: sono sette i concerti a essere stati confermati a oggi, a cui si devono essere aggiunti i due già andati in scena a Perugia e a Milano.

Il “Vivi per sempre Tour 2019” dei Canova

Il prossimo concerto del gruppo è in programma per il 22 marzo 2019 al Teatro della Concordia di Venaria Reale, in provincia di Torino. L’ultimo show sarà invece il 5 aprile 2019 presso l’Estragon di Bologna. I biglietti per tutti i live sono disponibili da settimane sia sul sito di TicketOne sia presso tutti i punti vendita autorizzati. I tagliandi sono tutti in vendita al prezzo di 23 euro per il posto unico. La tournée, che è stata anticipata da un instore tour, segue la pubblicazione di “Vivi per sempre”, il secondo e più recente disco del gruppo milanese. Il tour è organizzato da Magellano concerti. A salire sul palco nel corso del “Vivi per sempre Tour 2019” saranno Matteo Morbici alla voce, alla chitarra elettrica e al piano, Fabio Brando alla chitarra elettrica e al piano, Federico Laldlaw al basso e Gabriele Prina alla batteria, vale a dire la formazione originale dei Canova. Le prossime tappe del “Vivi per sempre Tour 2019” dei Canova:



22 marzo Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia

26 marzo Padova, Gran Teatro Geox

28 marzo Roma, Atlantico

29 marzo Napoli, Casa della musica

30 marzo Modugno (BA), Demodé

3 aprile Firenze, Obihall Teatro di Firenze

5 aprile Bologna, Estragon

“Vivi per sempre”: il nuovo album di inediti dei Canova

“Vivi per sempre” è l’ultimo album di inediti dei Canova, che segue di tre anni il disco di debutto del gruppo, “Avete ragione tutti”. L’album si compone di nove tracce e si conclude proprio sulle note della title–track “Vivi per sempre”. Dal disco finora sono stati estratti i due singoli “Goodbye Goodbye” e “Per te”. «Avevamo tanti brani ma ne abbiamo scelti nove» ha spiegato Matteo Morbici, cantante e leader del gruppo, parlando della genesi e della struttura del disco “Vivi per sempre”. «Ogni canzone ha un suo mondo proprio, che rimane però sotto la stessa matrice, ovvero quella di un unico autore e della stessa band. Seppur coscienti del modo attale di ascoltare la musica, tra skip e playlist, i dischi ci piacciono molto e siamo stati attenti anche alla sequenza della tracklist. In fase di arrangiamento, siamo stati al servizio delle canzoni cercando di vestirle nel miglior modo, da band, cercando di seguire quindi noi stessi». Le canzoni che compongono la tracklist di “Vivi per sempre”, l’ultimo album in studio dei Canova: