Aphex Twin all'Home Festival 2019: annunciato tra gli ospiti a Venezia

Appuntamento dal 12 al 14 luglio al Parco San Giuliano di Mestre per l’Home Fesitval 2019, uno degli eventi di musica internazionale più attesi dell’anno. Sul palcoscenico non solo Pusha T, Mura Masa, The Vaccines, Editors, LP, Young Thug e Paul Kalkbrenner, ma anche il nome che, per gli intenditori, è divenuto negli ultimi anni sinonimo assoluto di musica elettronica per eccellenza: Aphex Twin.

Aphex Twin all’Home Festival 2019

Lo chiamano il Beethoven della consolle. Richard Davis James, in arte Aphex Twin, è l’innovatore che ha fatto conoscere l’acid house in tutto il mondo, e non si è mai davvero fermato. La sua elettronica non ha etichette perché non si smarrisce nelle solite sonorità, mescolando dance, techno, drum, trance, classica, ambient e noise in uno stile unico e inimitabile. Aphex Twin si aggiunge dunque a un cartellone che promette grandi soddisfazioni e si esibirà per l’Home Festival 2019 venerdì 12 luglio 2019, salendo sul palco insieme a Editors e The Vaccines.

Home Festival 2019

Il 2019 identifica un solido cambio di rotta per il festival veneto, che sembra aver deciso di orientarsi su un approccio internazionale che farà leva sulla sperimentazione e l’innovazione musicale. Il cambiamento è di certo sottolineato dal fatto che questa sarà la prima edizione dell’evento a tenersi al Parco San Giuliano di Mestre, dopo 9 anni trascorsi invece a Treviso. «Stiamo costruendo le fondamenta di quella che sarà la nuova casa negli anni avvenire attraverso la ricerca delle tendenze giovanili, non solo degli artisti che oggi sanno interpretare lo spirito del tempo e muovono le masse, ma focalizzandoci anche sui servizi e sul territorio, sul riciclo, sulle installazioni e sui messaggi», spiegano gli organizzatori.

I biglietti per l’Home Festival sono già disponibili sul sito ufficiale dell’evento. Sebbene il pacchetto 3 giorni Early Pass sia già esaurito, è ancora possibile acquistare le singole giornate a prezzi più convenienti del classico biglietto intero. Ecco come saranno articolate le giornate di musica al Parco San Giuliano:

12 luglio 2019: Editors + The Vaccines + Aphex Twin

13 luglio 2019: Paul Kalkbrenner + LP + Pusha T

14 luglio 2019: Young Thug + Mura Masa

Collapse

“Collapse” è il più recente extended play di Aphex Twin, pubblicato il 14 settembre 2018 per l’etichetta Warp. Un ritorno alle antiche glorie per il musicista britannico, che si faceva ormai desiderare dal lontano 2016, quando ha pubblicato “Cheetah”.

Le prime avvisaglie che Aphex Twin era tornato in attività sono arrivate dalla metropolitana di Londra, fermata Elephant and Castle, dove il logo del suo progetto musicale è apparso sui muri senza ulteriori spiegazioni. Il disco è poi uscito dopo un annuncio su Twitter e un leak avvenuto il giorno prima, riscuotendo comunque un successo globale di critica e pubblico. Per sonorità e qualità del lavoro, l’EP è stato paragonato a “Syro”, una delle release più fortunate dell’artista originario di Limerick.