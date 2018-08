Tutto su Collapse, il nuovo EP di Aphex Twin

Il nuovo extended play di Aphex Twin si chiamerà “Collapse” ed è previsto in uscita per il prossimo 14 settembre. Ecco tutto quello che sappiamo

Il musicista britannico Aphex Twin, pseudonimo di Richard David James, sta per rilasciare un nuovo EP “Collapse”, in uscita il 14 settembre 2018. La release segue “Cheetah”, l’ultimo EP dell’autore pubblicato nel 2016. Dai tempi in cui si cimentava con la acid techno sotto pseudonimi come AFX o Polygon Window, l’autore ha avuto modo di trovare la sua strada. Il successo mondiale lo ha raggiunto con “Selected Ambient Works 85-92”, una passione per la musica ambient coltivata sin da quando aveva 13 anni. Tra le componenti creative della sua arte ci sono influenze musicali importanti, i sogni lucidi e le sinestesie che sostiene di vivere continuamente, frutto anche di deprivazione del sonno.

Nella sua produzione musicale ci sono tracce di John Cage, Kraftwerk, Brian Eno e Derrick May, ma anche Led Zeppelin e Pink Floyd. Qualcuno lo ha anche definito IDM (intelligent dance music), ma lui si è sempre discostato da quest’etichetta, divenuta popolare soprattutto negli Stati Uniti e sui forum di appassionati.

Collpase, in uscita il 14 settembre 2018: quello che sappiamo

Il primo teaser di “Collapse” è arrivato nella metropolitana di Londra, con un enorme logo 3D dell’artista in prossimità della stazione di Elephant & Castle. In poco tempo il logo è apparso anche a New York e Los Angeles. La rivelazione è arrivata sui social media, e in particolare su Twitter, dove la Warp Records Limited (l’etichetta di Aphex Twin) ha dato il grande annuncio dell’arrivo di “Collapse” il 5 agosto 2018.

La prima track dell’album si chiama “T69 Collapse”, rilasciata il 7 agosto con un video dalle caratteristiche stroboscopiche e ipnotiche. Su YouTube, la canzone ha già totalizzato oltre un milione di visualizzazioni, raccogliendo consensi tra i fan di vecchia data di Aphex Twin. Il video di “T69 Collpase” non ha superato i test di fotosensibilità e può creare fastidio a chi soffre di epilessia.

La tracklist di Collapse, l’EP di Aphex Twin

Ecco la lista delle tracce che saranno presenti sull’EP “Collapse”, in uscita il 14 settembre:

T69 Collapse 1st 44 MT1 t29r2 Abundance10edit[2 R8’s, FZ20m & a 909] Phtex

Aphex Twin: la sua vita, tra verità e leggende

L’ultimo album completo di Aphex Twin è uscito nel 2014 con il nome di “Syro” ed è stato candidato per il Mercury Music Prize. L’album ha richiesto 13 lunghi anni di lavoro all’autore, che aveva rilasciato l’album precedente nel 2001, intitolato “Drukqs”. La BBC ha dedicato all’artista un documentario, “The Cult of Aphex Twin”, un complesso spaccato della vita dell’artista originario dell’Irlanda. Richard D. James è nato e cresciuto nel periodo della acid house britannica e ha costruito il suo genere basandosi su ambient, techno, minimalismo, industrial e pop. Combinando questi elementi è riuscito a diventare una delle figure più influenti del suo genere senza mai perdere di vista se stesso.

Infastidito dalle domande insistenti dei giornalisti, Aphex Twin ha iniziato a costruire attorno a sé una fitta rete di leggende e miti sulla sua vita privata, uno dei quali prevedeva che l’autore vivesse nel caveau di una banca al centro di Elephant & Castle. È stato Richard D. James stesso a mettere in giro la voce di possedere un sottomarino, e che di solito esplora la Cornovaglia a bordo del suo carro armato. Le numerose speculazioni sul suo conto (tra cui anche quella sui sogni lucidi) hanno cancellato i confini tra verità e leggenda sulla vita privata dell’artista, conferendogli la privacy a cui tanto aspirava sin dall’inizio.