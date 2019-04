Spice Girls, in vendita nuovi biglietti per il tour

Una notizia che ha mandato i fan in visibilio. Le Spice Girls hanno annunciato la vendita di nuovi biglietti per lo "Spice World - 2019 Tour", la serie di eventi che riunirà Geri, Emma, Mel B e Mel C.

Quando tutto sembrava perduto, ecco che le Spice Girls sorprendono nuovamente milioni di fan. Tra circa due mesi Emma Bunton, Geri Halliwell, Mel C e Mel B si imbarcheranno in uno dei tour più attesi al mondo, ovvero lo “Spice World - 2019 Tour”, la serie di concerti che riporterà le ragazze insieme dopo anni di pausa. All’appello mancherà Victoria Beckham che ha deciso di concentrarsi sulla sua carriera da imprenditrice ribadendo però di sentirsi una Spice a vita.

Mentre in queste ore Mel B e Geri Halliwell sono al centro dei media per un presunto flirt avuto ai tempi della girl band, questa mattina è arrivata una notizia che ha letteralmente spiazzato i fan, ovvero a partire da venerdì saranno messi in vendita altri biglietti del tour.

Spice Girls: un tour da record

Per anni milioni di ragazzi cresciuti negli anni ’90 a suon di pop delle Spice Girls hanno sperato in un clamoroso ritorno sul palco per poterle vedere e ascoltare live almeno una volta nella vita, nell’autunno del 2018 Ginger, Baby, Sporty e Scary hanno shockato tutti annunciando la grande reunion. La notizia è immediatamente rimbalzata ovunque facendo il giro del mondo e finendo su magazine online, giornali e riviste: dopo tanti anni finalmente le portabandiera del girl power sarebbero ritornate insieme.

Inutile dire che al momento della messa in vendita dei biglietti, i siti in cui acquistarli sono stati presi d’assalto trovandosi a fronteggiare una richiesta spasmodica che ha mandato in tilt i sistemi ed esaurito i ticket in una manciata di minuti. Nei giorni successivi le quattro ragazze hanno aumentato le date estendendo il tour anche all’Ilrlanda ma non c’è stato nulla da fare, anche in questo caso i biglietti sono stati esauriti velocemente.

Non c’è da meravigliarsi della grande risposta da parte del pubblico visto che Emma, Geri, Mel C e Mel B torneranno insieme dopo ben sette anni dall’ultima esibizione live, ovvero quando presero parte alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra.

Spice Girls: nuovi biglietti in vendita

Questa mattina gli account social della girl band hanno annunciato l’aggiunta di nuovi ticket. Infatti a partire da venerdì 29 marzo saranno messi in vendita ulteriori biglietti per il concerto d’apertura che si terrà il 24 maggio 2019 presso lo Stadio Croke Park di Dublino, una struttura con una capienza di circa 80.000 persone.

L'acquisto dei biglietti extra sarà possibile soltanto sui siti indicati dai post social. Entusiasta la risposta da parte dei fan che nei mesi scorsi non sono riusciti ad accaparrarsi i biglietti e che ora avranno una nuova la possibilità di prendere parte alla grande reunion dell’anno.