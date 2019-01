Spice Girls: insieme al tour in arrivo anche un film

Il 2019 potrebbe riservare ancora tante sorprese ai fan delle Spice Girls. La reunion, infatti, potrebbe portare Emma, Geri, Mel B e Mel C dietro la cinepresa per la registrazione di un film.

Il film e i nuovi progetti in arrivo

Le Spice Girls hanno deciso di tornare con una reunion tanto sperata dai fan, che le porterà in giro per il Regno Unito con un tour tra maggio e giugno 2019. A questa sorpresa tanto attesa, potrebbe aggiungersi anche un nuovo progetto, che vedrebbe le quattro cantanti impegnate nella registrazione di un film. Secondo le recenti dichiarazioni del loro manager Simon Fuller, le Spice Girls sarebbero già al lavoro sulla nuova pellicola, che nello specifico sarà un film d’animazione. Al momento non si hanno altre notizie sul progetto, di cui aveva parlato anche il Sun, che però aveva sostenuto che il film fosse stato accantonato per la mancanza di una casa cinematografica interessata a produrlo. «Quello che posso dirvi è che faremo molte cose entusiasmanti»ha aggiunto Simon Fuller su Billboard, parlando di «nuovi progetti in arrivo», che potrebbero far pensare anche a un nuovo album.

Tutte le date del tour

Fin dal suo annuncio, il tour delle Spice Girls ha mandato in delirio i fan di tutto il mondo, nonostante l’assenza ormai certa di Victoria Beckham. Subito dopo aver messo in vendita i biglietti, Emma, Geri, Mel B e Mel C hanno portato a casa diversi sold out e deciso di inserire nuove date. L’attuale calendario include 13 appuntamenti, con data zero a Dublino il 24 maggio. La tournée si concluderà a Londra con un triplice appuntamento il 13, 14 e 15 giugno. I biglietti ancora disponibili sono acquistabili su Ticketmaster.

Il calendario aggiornato del tour

24 maggio, Dublino – Croke Park

27 maggio, Cardiff – Principality Stadium

29 maggio, Manchester - Etihad Stadium

31 maggio, Manchester – Etihad Stadium

1 giugno, Manchester – Etihad Stadium

3 giugno, Coventry – Ricoh Stadium

4 giugno, Coventry – Ricoh Stadium

6 giugno, Sunderland – Stadium of Light

8 giugno, Edimburgo – BT Murrayfield Stadium

10 giugno, Bristol – Ashton Gate Stadium

13 giugno, Londra - Wembley Stadium

14 giugno, Londra – Wembley Stadium

15 giugno, Londra – Wembley Stadium

La possibile scaletta

In attesa di avere maggiori informazioni sul film d’animazione delle Spice Girls, è possibile ipotizzare la scaletta con la quale le quattro cantanti si esibiranno sui palchi degli stadi del Regno Unito. Dopo lo scioglimento del gruppo, la band si è esibita per l’ultima volta il 26 febbraio del 2008 in occasione del tour “The Return Of The Spice Girls” a Toronto, in Canada. Visto che da allora non sono stati pubblicati altri inediti, la setlist del tour 2019 potrebbe ricalcare la scaletta del concerto canadese, magari con l’aggiunta di nuovi arrangiamenti.

La setlist del tour “The Return Of The Spice Girls” in Canada