Era da prevedere che i biglietti messi in vendita per assistere alla reunion delle Spice Girls sarebbe stata un successo. Infatti, nel giro di pochi minuti, tutte le date hanno registrato il sold out, lasciando a bocca asciutta molti fan. Per questo, Emma, Geri, Mel B e Mel C hanno aggiunto nuovi vive al tour britannico, con un calendario che prevede attualmente undici concerti nei principali stadi del Regno Unito.

Il calendario aggiornato del tour reunion delle Spice Girls

Per i fan delle mitiche Spice Girls il 2019 non poteva portare un regalo migliore: quello della reunion della band inglese tutta al femminile, formatasi a Londra nel 1994. L’annuncio dei concerti negli stadi britannici per la prossima estate è stata accolta con grande entusiasmo dal pubblico, tanto che la vendita dei biglietti, iniziata sabato 10 novembre, ha fatto registrare il sold out per tutte le date nel giro di pochissimi minuti. Non sono mancate le polemiche da parte di coloro che sono rimasti a bocca asciutta e che sui social si sono lamentati della lentezza della piattaforma Ticketmaster, dovuta probabilmente alle tante richieste di acquisto da parte degli acquirenti. Visto il riscontro positivo, le Spice hanno voluto allungare il calendario dei concerti previsti per il 2019, aggiungendo altre tre date, triplicando gli appuntamenti di Londra e Manchester e raddoppiando quelli di Coventry. L’attuale tournée inglese conta attualmente ben undici appuntamenti, negli stadi delle principali città britanniche. Le Spice Girls ritorneranno sul palco a sette anni di distanza dall’ultima esibizione pubblica, tenutasi nel 2012 alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra. Alla reunion parteciperanno Emma, Geri, Mel B e Mel C, mentre pare confermata l’assenza di Victoria Beckham. Questo è il calendario aggiornato della tournée britannica:

29 maggio, Manchester - Etihad Stadium

31 maggio, Manchester – Etihad Stadium

1 giugno, Manchester – Etihad Stadium

3 giugno, Coventry – Ricoh Stadium

4 giugno, Coventry - Ricoh Stadium

6 giugno, Sunderland – Stadium of Light

8 giugno, Edinburgh – BT Murrayfield Stadium

10 giugno, Bristol – Ashton Gate Stadium

13 giugno, Londra - Wembley Stadium

14 giugno, Londra – Wembley Stadium

15 giugno, Londra – Wembley Stadium

L’assenza dell’ex Posh Spice, Victoria Beckham

Se le voci di una reunion senza Victoria Beckham erano apparse in principio solo dei rumors (o almeno così speravano i fan), oggi sembrano essere confermate, anche dalle ultime dichiarazioni pubbliche fatte a riguardo dalle Spice Girls. La moglie del noto calciatore David, oggi affermata stilita a livello internazionale (che tra l’altro, quest’anno festeggia i 10 anni del suo brand), pare che non sia stata messa al corrente dalle reunion dalle sue ex colleghe. A tal riguardo, la risposta di Emma, Geri, Mel B e Mel C non si è fatta attendere, nel corso di un’intervista al programma televisivo “The Jonathan Ross Show”. In questa occasione, le ragazze hanno spiegato di non aver chiesto a Victoria di unirsi alla tournée perché avevano già dato per scontato un suo rifiuto. Dallo scioglimento della band a oggi, infatti, le Spice Girls non hanno perso i contatti e sono a conoscenza del fatto che l’ex Posh Spice non sarebbe tornata a cantare. D’altronde, Victoria ha ribadito il concetto di aver “appeso il microfono al chiodo” anche in altre occasioni. Comunque, alla tournée estiva mancano ancora diversi mesi, durante i quali potrebbero non mancare i colpi di scena.