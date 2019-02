Mia Martini, la misteriosa storia della sua morte

Mia Martini è stata, è, e sarà per sempre non soltanto una delle voci più straordinarie ed emozionanti della nostra musica ma anche una delle anime più belle che il pubblico abbia mai avuto la fortuna di incontrare.

Era il 12 maggio 1995 quando la vita di Mimì si interruppe bruscamente, a soli 47 anni, lasciando per sempre un vuoto incolmabile nel cuore di milioni di persone.

Nel corso degli anni si sono rincorse varie ipotesi sulle possibile causa del decesso, la prima è quella della procura che dichiarò di aver ritrovato il corpo della cantante riverso a terra, nella sua abitazione, con il braccio proteso verso un apparecchio telefonico e un mangianastri nelle orecchie. Pochi giorni dopo la morte venne celebrato il funerale e il corpo venne cremato, le sue ceneri vennero poste vicino alla sepoltura dei nonni.

Tuttavia subito dopo la morte, venne disposta un’autopsia sul corpo di Mia, all’anagrafe Domenica Rita Adriana Bertè, che rivelò l’utilizzo di sostanze stupefacenti, il tutto poi smentito negli anni dalle sorelle. A questa versione se ne aggiunsero altre: la prima fu quella che Mimì fosse malata a causa di un fibroma all’utero, la seconda fu che il tutto fosse stato un suicidio a seguito delle maldicenze diffuse sul suo conto nell’ambiento dello spettacolo.

Negli ultimi anni Loredana Bertè ha più volte parlato anche di una situazione familiare abbastanza complicata tanto da portarla oggi a chiudere qualsiasi tipo di rapporto con il nucleo più stretto. La cantante ha spesso dichiarato di un rapporto complicato tra suo padre, lei e le sue sorelle, compresa Mimì, accennando a lui come possibile causa di quel tragico evento accaduto nel maggio del 1995.

Purtroppo questa situazione un po’ offuscata e non completamente cristallina ha gettato delle ombre sulla morte di Mia Martini, ma ciò che ancora oggi resta forte è il suo ricordo, la sua voce, la sua sensibilità e quel talento che solo poche persone al mondo hanno avuto, ovvero arrivare al cuore e all’anima delle persone.

Oggi Loredana, forza della natura che ha sfidato tutte le più difficili avversità della vita, continua a snocciolare ricordi personali con Mia Martini permettendoci di sognare di averla ancora con noi: da quando giovanissime facevano l’autostop per andare ai provini per sfondare come cantanti a quando si davano consigli sulle loro carriere.

E oggi, ogni volta che vediamo Loredana, reduce dall’ultimo Festival di Sanremo che l’ha incoronata nuovamente, come se ce ne fosse stato bisogno, come una delle regine rock della nostra musica con il magnifico pezzo “Cosa ti aspetti da me” in cui ha sfogato rabbia e grinta, possiamo vedere nei suoi occhi il suo amore per Mimì e più in generale l’amore vero che non può essere spezzato da nessuna cosa al mondo.