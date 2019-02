Ermal Meta, cinque date instore per "Non abbiamo armi - Il Concerto"

Ermal Meta incontrerà i suoi fan in cinque date instore per presentare l'album "Non abbiamo armi - Il Concerto"

Il 30 gennaio è partito il tour teatrale di Ermal Meta con GnuQuartet, una lunga serie di date fino alla fine di marzo. Nonostante i tanti impegni, il cantautore è riuscito ad organizzare alcuni appuntamenti con i fan per promuovere l’album “Non abbiamo armi - Il Concerto”, il primo disco live di Ermal Meta. Il progetto è composto da due cd con l’audio integrale dello show del Mediolanum Forum di Assago. Un appuntamento indimenticabile per Ermal Meta con tantissimi ospiti presenti che hanno partecipato al sold out registrato dal cantautore. La versione deluxe dell’album è composta da tre cd (il doppio live del concerto e l’album Non abbiamo armi) e due dvd con l’intero concerto. Per incontrare il suo pubblico sono state annunciate al momento cinque date instore. Questo il calendario aggiornato:

3 febbraio Parco Commerciale Auchan Giugliano in Campania (NA) h 18

5 febbraio Centro Commerciale Megalò Loc. Santa Filomena (CH) h 17

14 febbraio Centro Commerciale Esp Ravenna h 18

21 febbraio Centro Commerciale Elnos Shopping Roncadelle (BS) h18

26 marzo Centro Commerciale Parco Dora (TO) h 17

Il tour teatrale di Ermal Meta

Un messaggio sui social da parte di Ermal Meta ha fatto chiarezza sugli appuntamenti instore previsti, un’ufficialità necessaria dopo le tante voci apparse negli ultimi giorni. Nel frattempo il cantautore ha dato inizio al suo tour teatrale con GnuQuartet. Sono ventitré le date previste di uno spettacolo che ha già ottenuto un ottimo riscontro nelle vendite facendo registrare ben undici sold out. Questo il calendario del tour:

30 gennaio Teatro Sociale – Nizza Monferrato SOLD OUT

31 gennaio Teatro Sociale – Nizza Monferrato SOLD OUT

2 febbraio Teatro degli Arcimboldo – Milano SOLD OUT

4 febbraio Teatro Bellini – Napoli SOLD OUT

5 febbraio Teatro Massimo – Pescara SOLD OUT

11 febbraio Teatro Metropolitan – Catania

12 febbraio Teatro al Massimo – Palermo

15 febbraio Teatro Valli – Reggio Emilia SOLD OUT

16 febbraio Auditorium Santa Chiara – Trento SOLD OUT

17 febbraio Auditorium Santa Chiara – Trento

25 febbraio Sala Santa Cecilia – Roma

28 febbraio Teatro Duse – Bologna SOLD OUT

1 marzo Teatro Ponchelli – Cremona

6 marzo Teatro Petruzzeli – Bari SOLD OUT

8 marzo Teatro Verdi – Montecatini Terme (PT)

9 marzo Teatro Lyrick – Assisi (PG) SOLD OUT

11 marzo Teatro Goldoni – Venezia

12 marzo Teatro Goldoni – Venezia

18 marzo Teatro Rossetti – Trieste

20 marzo Palazzo dei Congressi – Lugano (CH)

23 marzo Teatro Carlo Felice – Genova

24 marzo Teatro Colosseo – Torino SOLD OUT

25 marzo Teatro Colosseo – Torino

Il ritorno al Festival di Sanremo

Proprio a Sky Tg 24, Ermal Meta aveva parlato della scaletta del suo tour: «Ci saranno un paio di pezzi de La Fame di Camilla che non ho mai suonato dal vivo. In tre anni ho pubblicato 30 pezzi e quindi c’è un lavoro forte di arrangiamento». Il cantautore tornerà anche sul palco del Festival di Sanremo dopo la vittoria della scorsa edizione. Ermal Meta parteciperà come ospite per la serata dei duetti, in cui canterà assieme a Simone Cristicchi.