Ermal Meta, verso il sold out il concerto di Roma del tour

Ermal Meta è sempre più vicino a un importante sold out per la sua tournée con il GnuQuartet, quello del concerto a Roma, previsto nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica. Infatti, sono ancora disponibili pochi biglietti e solo nella Galleria Laterale numero 7.

Pochi biglietti ancora disponibili per il concerto a Roma

Ermal Meta mette a segno un sold out dopo l’altro in vista dell’imminente tour nei teatri italiani insieme al GnuQuartet. La tournée, che include 23 date, ha fatto registrare già il tutto esaurito a Nizza Monferrato, Milano, Napoli, Pescara, Reggio Emilia, Trento, Bologna, Bari, Assisi e Torino. A questi appuntamenti, potrebbe aggiungersi a breve anche la tappa romana, visto che i biglietti in vendita sono giunti quasi al termine e attualmente è possibile acquistare solo quelli per la Galleria Laterale numero 7 con visibilità ridotta, al prezzo di 37 euro. I restanti posti disponibili per accedere alla Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica sono stati già tutti acquistati e preannunciano una sala colma e un concerto ricco di emozioni.

Le date e i sold out

Pur avendo ottenuto già undici sold out su un calendario che conta 23 date, ci sono ancora diversi appuntamenti a cui si può partecipare, acquistando i biglietti su TicketOne e nei punti vendita autorizzati. Al momento è possibile accedere ai concerti di Catania, Palermo, Venezia, Trieste, Lugano, Genova, Cremona e alle seconde date di Trento e Torino.

Calendario dei concerti del tour di Ermal Meta

30 gennaio Teatro Sociale – Nizza Monferrato SOLD OUT

31 gennaio Teatro Sociale – Nizza Monferrato SOLD OUT

2 febbraio Teatro degli Arcimboldo – Milano SOLD OUT

4 febbraio Teatro Bellini – Napoli SOLD OUT

5 febbraio Teatro Massimo – Pescara SOLD OUT

11 febbraio Teatro Metropolitan – Catania

12 febbraio Teatro al Massimo – Palermo

15 febbraio Teatro Valli – Reggio Emilia SOLD OUT

16 febbraio Auditorium Santa Chiara – Trento SOLD OUT

17 febbraio Auditorium Santa Chiara – Trento

25 febbraio Sala Santa Cecilia – Roma

28 febbraio Teatro Duse – Bologna SOLD OUT

1 marzo Teatro Ponchelli – Cremona

6 marzo Teatro Petruzzeli – Bari SOLD OUT

8 marzo Teatro Verdi – Montecatini Terme (PT)

9 marzo Teatro Lyrick – Assisi (PG) SOLD OUT

11 marzo Teatro Goldoni – Venezia

12 marzo Teatro Goldoni – Venezia

18 marzo Teatro Rossetti – Trieste

20 marzo Palazzo dei Congressi – Lugano (CH)

23 marzo Teatro Carlo Felice – Genova

24 marzo Teatro Colosseo – Torino SOLD OUT

25 marzo Teatro Colosseo – Torino

La scaletta dei concerti

Riguardo alla scaletta del tour con il GnuQuartet, Ermal Meta aveva già dato a Sky Tg24 alcune anticipazioni: «Ci saranno un paio di pezzi de La Fame di Camilla che non ho mai suonato dal vivo. In tre anni ho pubblicato 30 pezzi e quindi c’è un lavoro forte di arrangiamento. Non voglio appesantire con eventuali inediti, ma non escludo sorprese se mi nascesse un brano che merita di essere eseguito live. Il repertorio arrangiato è vasto per variare ogni sera. In scaletta ne prevediamo 20, 22, nei teatri i tempi sono più dilatati. Stiamo valutando anche che il pubblico ne scelga un paio ogni sera». Lo stesso Ermal Meta è entusiasta per il prossimo spettacolo e ammette la sua voglia di dare vita alle nuove versioni di alcune sue canzoni: «Non vedo l'ora di ascoltare “Dall’alba al tramonto” e “Non abbiamo armi” perché ha un riff di chitarra molto mascherato. E pure la parte finale di “Si salvi chi può”». Poi, dopo un concerto-evento a Milano, previsto per il 20 aprile prossimo, il cantautore si prenderà una pausa dalle scene, forse per mettersi al lavoro su un nuovo disco.