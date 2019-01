Ermal Meta: un concerto a Milano per salutare i fan prima della pausa

Ermal Meta ha annunciato un nuovo concerto al Mediolanum Forum di Assago, previsto per il prossimo 20 aprile, data che coincide anche con il giorno del suo compleanno. L’evento è stato voluto dal cantautore per salutare i fan dopo 3 anni di intenso lavoro e successi, in vista di un periodo di riposo durante il quale ricaricare le energie e magari dedicarsi a un nuovo album.

Il concerto al Forum di Assago e poi una pausa

Esattamente un anno dopo l’evento sold out al Mediolanum Forum di Assago, Ermal Meta ha deciso di ritornare su questo palco per un concerto che non solo va a chiudere un calendario fitto di impegni, ma anche a salutare i fan prima della pausa che il cantautore ha deciso di prendere dopo gli straordinari successi degli ultimi anni. «Il 20 aprile compio 38 anni – ha scritto sui social –. In questi anni di vita e musica, a parte qualche occasione, non ci ho mai fatto caso del tutto al mio compleanno, ma credo che questa volta sarà diverso. Ho deciso di festeggiare in maniera speciale. Farò un concerto al Forum di Assago. Sarà un cerchio che si chiude per poi riaprirne uno più avanti, non so ancora quando, e sarà anche un modo per dirvi grazie e per dirci, tutti insieme, ci vediamo presto. Un abbraccio e grazie sempre». Le prevendite dei biglietti del concerto del 20 aprile a Milano saranno disponibili tra qualche giorno.

Il singolo con J-Ax e il primo disco live

In attesa del 20 aprile, l’agenda di Ermal Meta è comunque ricca di impegni. Lo scorso venerdì 4 gennaio ha pubblicato il suo singolo “Un’altra volta da rischiare” in duetto con J-Ax. Il brano anticipa la pubblicazione del primo disco live del cantautore albanese, dal titolo “Non abbiamo armi. Il concerto”. Si tratta di un album che uscirà il prossimo 25 gennaio in due differenti versioni. La prima conterrà due CD con l’album “Non abbiamo armi” più due inediti. La seconda versione invece è deluxe e sarà composta da 3 CD più due DVD che riportano le canzoni e i momenti più emozionanti del concerto tenuto da Ermal Meta lo scorso aprile al Forum di Assago.

Il tour con il Gnu Quartet in partenza il 30 gennaio

Il 30 gennaio partirà anche il tour di Ermal Meta nei più importanti teatri d’Italia con il Gnu Quartet, tournée che si concluderà il 25 marzo e nel quale saranno proposti nuovi arrangiamenti delle sue canzoni di successo. Questo è il calendario completo dei concerti di Ermal Meta con il Gnu Quartet: