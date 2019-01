Ermal Meta con Gnu Quartet in concerto, le date del tour 2019

Non si ferma la stagione live di Ermal Meta. Dopo l'uscita del cofanetto "Non abbiamo armi - Il concerto", sarà in tour nei teatri italiani

Circa seimila persone hanno assistito al primo concerto del 2019 di Ermal Meta. Il cantautore si è esibito a Teramo continuando così anche nella prima serata dell’anno la stagione live che lo vede impegnato ormai da un anno. Intanto è in uscita il nuovo singolo “Un’altra volta da rischiare”, in duetto con J-Ax. Il brano sarà uno degli inediti del prossimo album (in riedizione) di Ermal Meta “Non Abbiamo Armi, Il Concerto”. Lo stesso cantautore aveva annunciato il duetto sui social: «Ho fatto una canzone con un fuoriclasse, J-Ax. È una figata e non vedo l’ora che sia vostra. Grazie zio per averla condivisa con me, sei un grande». Il cofanetto “Non Abbiamo Armi, Il Concerto” conterrà un disco live con le canzoni dal vivo di Meta, il DVD della registrazione integrale del concerto sold out del 28 aprile al Mediolanum Forum, l’apprezzatissima esibizione dal vivo con Fabrizio Moro, e due nuove inediti, tra cui il duetto con J-Ax.

Il tour nei teatri con Gnu Quartet

Oltre al duetto e alla pubblicazione del cofanetto, Ermal Meta è atteso da un tour nei teatri italiani in compagnia di Gnu Quartet. Ai microfoni di Sky Tg24, il cantautore ha spiegato come verrà strutturato lo spettacolo: «Ci saranno un paio di pezzi de La Fame di Camilla, che non ho mai suonato dal vivo. In tre anni ho pubblicato 30 pezzi e quindi c’è un lavoro forte di arrangiamento. Non voglio appesantire con eventuali inediti, ma non escludo sorprese se mi nascesse un brano che merita di essere eseguito live. Il repertorio arrangiato è vasto per variare ogni sera. In scaletta ne prevediamo 20-22, nei teatri i tempi sono più dilatati. Stiamo valutando anche che il pubblico ne scelga un paio ogni sera».

Le date del tour di Ermal Meta

Anche in questo caso c’è grande attesa per il nuovo tour che ha già registrato numerosi sold out e spinto gli organizzatori ad aprire nuove date. Questo il calendario aggiornato con i sold out e i nuovi concerti del tour 2019 di Ermal Meta che partirà a fine gennaio e proseguirà nei mesi di febbraio e marzo nei migliori teatri italiani insieme agli Gnu Quartet.

Gennaio 2019

30 - Nizza Monferrato (AT) - Teatro Sociale NUOVA DATA

31 - Nizza Monferrato (AT) - Teatro Sociale NUOVA DATA

Febbraio 2019

02 – Milano – Teatro Degli Arcimboldi - Sold Out

04 – Napoli – Teatro Bellini - Sold Out

05 – Pescara – Teatro Massimo

11– Catania – Teatro Metropolitan

12 – Palermo – Teatro Al Massimo

15– Reggio Emilia – Teatro Valli - Sold Out

16 – Trento – Auditorium Santa Chiara - Sold Out

17 – Trento – Auditorium Santa Chiara

25 – Roma – Sala Santa Cecilia

28 - Bologna - Teatro Duse NUOVA DATA

Marzo 2019