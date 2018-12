Ermal Meta e J-Ax: il nuovo duetto è "Un'altra volta da rischiare"

Il primo radio appuntamento dell’anno arriva già venerdì 4 gennaio 2019, con un duetto davvero insospettabile. Ermal Meta e J-Ax hanno fatto team per un nuovo singolo, “Un’altra volta da rischiare”, uno degli inediti del prossimo album (in riedizione) del cantautore albanese “Non Abbiamo Armi, Il Concerto”.

Ermal Meta e J-Ax: un duetto inatteso

A dare l’annuncio ufficiale di questo duetto insospettabile sono stati proprio i due artisti, che hanno sfruttato i loro social per alzare l’aspettativa per i primi giorni dell’anno prossimo. Ermal Meta scrive: «Ho fatto una canzone con un fuoriclasse, J-Ax. È una figata e non vedo l’ora che sia vostra. Grazie zio per averla condivisa con me, sei un grande. Dal 4 gennaio in radio. Non vedo l’ora che sia vostra». Solo pochi giorni fa, lo stesso cantautore albanese aveva dato l’annuncio che il 25 gennaio 2019 ci sarà un altro appuntamento imperdibile con la sua musica, ovvero l’uscita di “Non Abbiamo Armi, Il Concerto”, un cofanetto che conterrà un disco live con le canzoni dal vivo di Meta, il DVD della registrazione integrale del concerto sold out del 28 aprile al Mediolanum Forum, l’apprezzatissima esibizione dal vivo con Fabrizio Moro, e due nuove inediti, tra cui il duetto con J-Ax.

Lo stesso rapper ha usato i social per dare una notizia così insolita, e che ha già fatto il giro del web: «Un artista non dovrebbe mai essere prigioniero dello stile, della reputazione, del successo o di se stesso. Tra poco vi farò volare con delle news incredibili. Non sto volando, sono già nello spazio, Grazie». Anche per J-Ax il 2018 ha portato novità e importanti cambiamenti, e il 2019 sembra dunque iniziare col piede giusto. Dopo aver totalizzato ben 10 sold out nei suoi concerti al Fabrique di Milano e aver pubblicato un singolo, “Tutto tua madre”, il rapper si getta in una nuova sfida musicale insieme ad Ermal Meta.

“Un’altra volta da rischiare” entrerà in rotazione radiofonica il 4 gennaio 2019, mentre la copertina del duetto è già stata diffusa sui social.

Ermal Meta: prossimi appuntamenti live

Nell’attesa del duetto, i fan di Ermal Meta potranno gustarsi la sua musica dal vivo attraverso un fine 2018 ricco di impegni. Il 24 dicembre si esibirà per “Natale in Vaticano”, mentre il 31 dicembre sarà l’ospite più atteso del “Capodanno in Musica”, in diretta televisiva, e poi ancora a Teramo il primo gennaio per il Concerto di Capodanno. A seguito dello straordinario successo di “Non Abbiamo Armi”, Ermal Meta si prepara alla leg 2019 del suo tour nei teatri italiani con Gnu Quartet. La scaletta, ancora misteriosa, è stata anticipata in qualche dettaglio dall’autore ai microfoni di Sky Tg24: «Ci saranno un paio di pezzi de La Fame di Camilla, che non ho mai suonato dal vivo. In tre anni ho pubblicato 30 pezzi e quindi c’è un lavoro forte di arrangiamento. Non voglio appesantire con eventuali inediti, ma non escludo sorprese se mi nascesse un brano che merita di essere eseguito live. Il repertorio arrangiato è vasto per variare ogni sera. In scaletta ne prevediamo 20-22, nei teatri i tempi sono più dilatati. Stiamo valutando anche che il pubblico ne scelga un paio ogni sera».