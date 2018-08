Dagli Articolo 31 ai successi con Fedez: chi è J-Ax

Da “Tranqi Funky” a “Vorrei ma non posto”, passando per “La fidanzata” e l’ultima “Italiana”: con le sue hit J-Ax ha fatto ballare intere generazioni di italiani. L’artista lombardo, tra i pionieri del rap in Italia, compie 46 anni: è nato a Milano il 5 agosto 1972. In occasione del suo compleanno, ripercorriamo le tappe più importanti della sua carriera.

Il successo con gli Articolo 31

Il vero nome di J-Ax è Alessandro Aleotti. Il nome d’arte, assunto all’inizio degli anni novanta, deriva dalle abbreviazioni di Joker (J), il suo "cattivo" preferito, e Alex, il suo nome. J-Ax ha mosso i primi passi nel mondo del rap con il duo Articolo 31, formato con l’amico Dj Jad. Nel 1992 viene pubblicato il loro primo singolo “Nato per rappare/ 6 quello che 6”, seguito nel 1993 dall’album “Strade di città”. Il successo vero e proprio arriva tuttavia nel 1994 con il secondo album “Messa di vespiri”, da cui è estratta la hit “Ohi Maria”. Dal 1996 al 2003 gli Articolo 31 hanno pubblicato cinque album: “Così com’è” (1996); “Nessuno” (1998); “Xché sì”(1999); “Domani smetto” (2002) e “Italiano medio” (2003). Nel 2001 J-Ax e Dj Jad sono stati inoltre protagonisti del film “Senza filtro”, in cui si racconta la storia del gruppo e la vita sociale nel quartiere Barona della periferia milanese.

La carriera da solista

Nel 2006, dopo aver annunciato lo scioglimento degli Articolo 31, J-Ax si è dedicato alla sua carriera da solista, pubblicando l’album “Di sana pianta”, anticipato dal singolo “Ti amo o ti ammazzo”. Il suo secondo disco, “rap n’ roll”, risale al 2009, e include duetti con Irene dei Viboras, Gué Pequeno e Space One. Seguono “Deca Dance” (2009); “Meglio prima” (2011) e “Il bello d’esser brutti” (2015). Molte anche le collaborazioni, con artisti della scena rap del calibro di Marracash, Jake La Furia, Gué Pequeno, Space One. ma anche con Pino Daniele, con cui ha cantato in "Il sole dentro me" e "Anni amari". Nel 2010, insieme a Neffa, J-Ax ha dato vita al progetto "Due di picche", pubblicando anche l’album “C’eravamo tanto odiati”, da cui sono stati estratti “Faccia come il cuore” e “Fare a meno di te”.

La collaborazione con Fedez

Negli ultimi anni J-Ax ha preso parte anche ad alcuni programmi televisivi, mentre musicalmente ha conquistato la vetta delle hit parade insieme al collega Fedez. Con lui ha infatti pubblicato l’album “Comunisti col rolex”, risultato il più venduto del 2017 anche grazie a singoli di successo come “Vorrei ma non posto” e “Senza pagare”. I due hanno inoltre fondato una propria etichetta musicale, Newtopia, che ha sfornato artisti come Fabio Rovazzi, autore di brani che sono diventati veri e propri tormentoni. Nel 2018 J-Ax e Fedez hanno invece pubblicato il tormentone “Italiana”, e celebrato la fine del loro sodalizio artistico con un concerto speciale a San Siro. La fine della collaborazione musicale ha portato con sé anche la separazione a livello imprenditoriale: con un comunicato congiunto, i due artisti hanno annunciato che Newtopia resterà nelle mani del solo Fedez.

La vita privata

Piuttosto riservato sulla sua vita privata, J-Ax è sposato dal 2007 con la modella statunitense Elaina Coker, dalla quale ha avuto un figlio, Nicolas, nel 2017. Il rapper ha ringraziato in più occasioni la moglie per averlo aiutato in un momento particolarmente difficile, allontanandolo dalla dipendenza dalla cocaina: "Ho cominciato a uscire solo per vederla. Abbiamo cercato emozioni lontano dalla droga. Negli sport più adrenalinici. Con il bungee-jumping: mi sono buttato con una corda dalla cascata del Toce, il secondo salto più alto d’Europa. Io davanti, mia moglie dietro. L’anno dopo ho provato il lancio con il paracadute, molto meglio. E poi il tunnel del volo", ha dichiarato di recente in un’intervista al Corriere della Sera.