Rovazzi, "Faccio quello che voglio" è da record su YouTube

Oltre sei milioni di views e record italiano su YouTube per un video della durata di nove minuti. È il primo successo di "Faccio quello che voglio", il nuovo singolo di Fabio Rovazzi che promette di essere una delle hit dell'estate.

I record della prima settimana

Uscito lo scorso 13 luglio, "Faccio quello che voglio" è un vero e proprio cortometraggio, scritto diretto e interpretato da Rovazzi con una lunga lista di guest star. Il brano, con testo di Danti e Sissa (co-autori) e musiche di Simon Says (co-compositore) è cantato insieme ad Al Bano, Emma e Nek. Un mix di personaggi e voci che hanno permesso al giovane youtuber di conquistare il pubblico e altre importanti classifiche musicali. Come la Fimi Gkf dove "Faccio quello che voglio" è entrata direttamente nella top five, piazzandosi al quarto posto. Bene anche l'esordio al livello internazionale con la 42esima posizione della "Global Viral" di Spotify con oltre un milione di streaming.

L'idea di Rovazzi

Nel brano, prodotto per la Raw, l'autore di "Volare" riparte dal filone del precedente singolo e carpisce da Gianni Morandi il segreto del talento che, secondo il cantante bolognese, sarebbe custodito in pillole e boccette magiche custodite in un caveau. Rovazzi le ruba e scappa dalla polizia assumendo l'identità (il volto o la voce) di una lunga lista di volti noti della musica e della tv presenti nel video: Carlo Cracco, Eros Ramazzotti, Emma, Diletta Leotta. Citati o presenti in altri ruoli anche Rita Pavone, Massimo Boldi, Flavio Briatore e Roberto Pedicini.