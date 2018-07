"Faccio quello che voglio" è il nuovo singolo di Fabio Rovazzi

Dopo “Andiamo a Comandare”, “Tutto molto interessante” e “Volare”, qualcuno potrebbe aver – erroneamente – etichettato Fabio Rovazzi come meteora del panorama musicale. Ovvero, tra gli artisti che, dopo un periodo colmo di successi, sono destinati a scomparire dal mondo dello spettacolo. A quanto pare però, Fabio Rovazzi ha deciso che non finirà in questa lista e ha appena presentato un nuovo singolo che – molto probabilmente – sarà la nuova hit dell’estate. Stiamo parlando di “Faccio quello che voglio”.

Il nuovo singolo (e video) di Fabio Rovazzi

“Faccio quello che voglio” non è solo un singolo, ma un vero e proprio cortometraggio. Ci mostra da vicino un po’ chi è Fabio Rovazzi, la considerazione che altri artisti hanno di lui e del suo talento, ma soprattutto ciò che lui stesso pensa di sé. “Potrei ballare come Bolle, cantare di felicità, fare gli incassi di Zalone, e invece sono ancora qua e cerco un posto fresco e prendo qualche abilità nei limiti della legalità”.

Da quando è esploso sulla scena musicale, Fabio Rovazzi ha ricevuto spesso critiche inerenti “la sua mancanza di talento”. Nessun problema per lui, che quindi ci scherza su e lo ammette: la sua voce non è ai livelli di Al Bano ed Emma Marrone. E proprio per questo ha deciso di rubarle nel nuovo singolo.

“Faccio quello che voglio” è sì notevole dal punto di vista musicale, ma è interessante soprattutto per il video che è stato realizzato. In questi nove minuti di cortometraggio, Fabio Rovazzi riassume tutto il suo (vero) talento e racconta una storia. Quella di un ragazzo che, parlando con Gianni Morandi, scopre l’esistenza di un caveau dove sono conservate le voci delle star italiane. Decide quindi d’introdursi lì e rubarle: dopo aver ingannato Massimo Boldi in portineria, riesce a scappare con le sembianze di Carlo Cracco. Durante la fuga rocambolesca viene mostrato un incontro con Eros Ramazzotti (che si fa ridare la sua voce in cambio di una molletta, “vero motivo del suo successo”), una corsa sullo yacht con Diletta Leotta che balla nel mare, e l’incarcerazione. Il compagno di cella? Niente meno che Al Bano. L’avventura sarà a lieto fine per Fabio Rovazzi, che esce di prigione grazie a Flavio Briatore che paga la cauzione.

Un ritorno in grande stile

Nonostante Fabio Rovazzi nell’intro del video dica di aver avuto poco budget a disposizione per realizzarlo, è chiaro come ci sia un lavoro dietro non solo di estetica e immagine, ma anche di richiami al mondo delle serie televisive. Impossibile non notare lo stile “Stranger Things” adottato da Fabio Rovazzi, che ancora una volta colpisce nel segno. Brillante anche l’idea di voler coinvolgere in “Faccio quello che voglio” i nomi più importanti del mondo della musica e dello spettacolo. Alla realizzazione della clip, infatti, hanno partecipato artisti del calibro di Gianni Morandi, Roberto Pedicini, Fabio Volo, Rita Pavone, Massimo Boldi, Carlo Cracco, Samuel Heron, Homyatol, Eros Ramazzotti, Diletta Leotta, Danti, Simon Says, Al Bano, Luis Sal e Flavio Briatore.

Forse il talento di Fabio Rovazzi non è di quelli più tradizionali ma non si può dire che non ce l’abbia. Con quasi 4 milioni di visualizzazioni su YouTube in quattro giorni, “Faccio quello che voglio” si candida a essere uno dei successi maggiori – e di livello – dell’artista.