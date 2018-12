Ermal Meta: a gennaio il cofanetto Non Abbiamo Armi Il Concerto

Il 30 gennaio Ermal Meta si rimetterà in viaggio per proseguire il tour nei teatri italiani in compagnia dello Gnu Quartet: nell’attesa, ormai breve, di vederlo dal vivo, il cantautore ha deciso di fare un grande regalo ai fan.

Non abbiamo armi, Il Concerto

Il 25 gennaio esce “Non Abbiamo Armi, Il Concerto”, il nuovo cofanetto di Ermal Meta. A dare la notizia è stato lui stesso, cogliendo un’occasione social: «Ciao amici, sono felice di annunciarvi che il 25 gennaio esce il cofanetto che contiene il DVD del concerto del 28 aprile scorso al Forum di Assago. È stato un sogno che possiamo rivivere. Non c’è solo il concerto, però: ci sarà anche un disco live e due canzoni inedite. E le sorprese non sono finite qui. Un abbraccio a tutti, E»

“Non Abbiamo Armi, il Concerto”, conterrà un disco live con le canzoni dal vivo di Ermal Meta, il DVD della registrazione integrale del concerto tutto esaurito del 28 aprile al Mediolanum Forum, e la tanto apprezzata esibizione dal vivo con Fabrizio Moro. Ermal ha annunciato che la pubblicazione sarà accompagnata da due inediti, tra cui un duetto che, a quanto pare, lascerà tutti con il fiato sospeso.

Ermal Meta: info tour

Nell’attesa di questa straordinaria release e della tracklist, Ermal Meta affronta il dicembre 2018 in compagnia dei suoi fan. Il 16 dicembre, a Roma, si terrà infatti un raduno con i fan presso l’Estragon. Il 24 dicembre si esibirà in Vaticano per il Natale, mentre il 31 dicembre sarà tempo di “Capodanno in Musica”, e poi Teramo l’1 gennaio per il Concerto di Capodanno. Il 20 e il 22 dicembre, Ermal Meta si esibirà anche ai concerti di Antonello Venditti, ai quali parteciperà in veste di ospite d’onore.

Dopo il successo da disco platino di “Non Abbiamo Armi”, Ermal si prepara al tour 2019 nei teatri italiani con lo Gnu Quartet. Sebbene la scaletta sia ancora avvolta nel mistero, il cantautore ha rivelato a Sky Tg24: «Ci saranno un paio di pezzi de La Fame di Camilla, che non ho mai suonato dal vivo. In tre anni ho pubblicato 30 pezzi e quindi c’è un lavoro forte di arrangiamento. Non voglio appesantire con eventuali inediti, ma non escludo sorprese se mi nascesse un brano che merita di essere eseguito live. Il repertorio arrangiato è vasto per variare ogni sera. In scaletta ne prevediamo 20-22, nei teatri i tempi sono più dilatati. Stiamo valutando anche che il pubblico ne scelga un paio ogni sera».

Ermal Meta: l’uomo più cercato di Twitter

Twitter è e rimane, nonostante l’avvento di nuove piattaforme, uno dei social più socialmente e politicamente impegnati. La notizia che l’account di Ermal Meta è stato uno dei più influenti nel mondo italiano di Twitter non è dunque passata inosservata. Il cantante di origini albanesi mette dunque a segno un nuovo successo da aggiungere al lunghissimo elenco dei traguardi raggiunti nel 2018. Popolari come lui sul social Benji e Fede, i BTS, One Direction, Ariana Grande, e Harry Styles.