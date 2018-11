Irama: le cinque canzoni più famose

Il 2018 è stato l’anno della svolta nella carriera musicale di Irama, che col suo mix di cantautorato e hip hop ha cavalcato l’onda dei talent show e conquistato il pubblico con le sue canzoni. Forte del successo della sua hit estiva “Nera”, Irama ha appena pubblicato un nuovo album intitolato “Giovani”. Il disco è uscito lo scorso venerdì 19 ottobre, a pochi mesi di distanza dall’EP “Plume”. Le nuove canzoni verranno presto presentate in concerto insieme agli altri successi del giovane cantautore: le date instore e il “Plume tour” vedranno impegnato Irama fino alla fine di quest’anno, mentre nel 2019 sono state annunciate le date dei nuovi live (molte già sold out). Per chi avesse bisogno di un rapido ripasso, qui una selezione delle sue cinque canzoni più famose:

Nera Un giorno in più Voglio solo te Bella e rovinata Tornerai da me

Nera

Tormentone estivo, tra i brani della stagione più trasmessi in rotazione radiofonica, “Nera” si è posizionata al primo posto nella classifica streaming italiana tra le canzoni dell’estate 2018 di Spotify. Il singolo è stato estratto dall’altrettanto fortunato EP “Plume”: il disco, pubblicato il 1 giugno 2018, è stato in vetta alle classifiche FIMI per nove settimane consecutive. Ad oggi “Plume” è certificato doppio disco di platino, mentre “Nera” può contare ben tre platino. Il video di questa super hit estiva ha superato i 70 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Un giorno in più

“Un giorno in più” è un brano che Irama ha scritto e dedicato a suo padre. La canzone è stata il primo estratto dall’EP “Plume”, pubblicata il 2 marzo 2018 e successivamente accompagnata da un lyric video (che attualmente conta oltre 12 milioni di visualizzazioni su YouTube). Certificato disco d’oro, il brano ha raggiunto la ventiquattresima posizione nella Top Singoli FIMI.

Voglio solo te

“Voglio solo te” è un brano contenuto in “Plume”. Pur non essendo stato mai estratto come singolo, ha riscosso parecchio successo: è entrato nella Top Singoli FIMI e attualmente sfiora i 5 milioni di ascolti su Spotify, classificandosi come il terzo brano più ascoltato di Irama sulla nota piattaforma di streaming.

Bella e rovinata

“Bella e rovinata” è l’ultimo singolo di Irama, primo estratto dal nuovo album “Giovani”. La canzone è stata trasmessa sulle frequenze radiofoniche a partire dalla stessa data d’uscita del disco, 19 ottobre 2018. Pochi giorni più tardi, il 30 ottobre, è stato pubblicato su YouTube il video ufficiale del brano (ad una sola settimana dalla pubblicazione conta già 1.433.000 visualizzazioni, ben piazzato nei trend YouTube).

Tornerai da me

Il brano è stato composto da Irama insieme a Giulio Nenna, suo produttore. “Tornerai da me” è stato il secondo singolo ad essere estratto dall’album di esordio “Irama”, pubblicato nel 2016 per Warner Music. Il pezzo è stato presentato live per la prima volta in Piazza del Popolo a Roma, in occasione della quarta edizione del Summer Festival (kermesse vinta da Irama nella sezione Giovani). Il video ufficiale conta, attualmente, oltre 17 milioni di visualizzazioni su YouTube. “Tornerai da me” è certificato disco d’oro.