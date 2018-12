Irama, "Giovani" è il nuovo album in arrivo

A quattro mesi di distanza da “Plume” pubblicato lo scorso 1 giugno, Irama torna con un nuovo album che vedrà la luce domani 19 ottobre e avrà come titolo “Giovani”. Sui social, il cantante ne ha svelato anche la tracklist, che includerà 10 nuovi inediti.

“Giovani”: un nuovo album

“Giovani” è il nuovo progetto discografico di Irama, che viene subito dopo “Plume” e altri successi, come il tormentone estivo “Nera”. Gli inediti contenuti nell’album sono dieci e Irama ne ha già rivelato i titoli sui social. Questa è la tracklist:

Bella e rovinata Rockstar Non Mollo Mai Icaro Stanotte Poi, poi, poi… Escort Vuoi Sposarmi Sceglimi Giovani

Il disco potrà essere acquistato in versione standard o delux in edizione limitata. Scegliendo “Giovani” in versione deluxe si avrà la possibilità di incontrare Irama prima degli instore e di partecipare a uno show dedicato che si svolgerà il prossimo 21 dicembre a Monza.

L’instore tour e le date in programma

In concomitanza con l’uscita di “Giovani”, Irama partirà per una serie di firmacopie in giro per l’Italia. Il cantante ha già reso note le date che riguarderanno le principali città italiane: 16 appuntamenti che permetteranno ai fan di abbracciare e salutare l’artista e di far firmare una copia del fisco. Queste sono tutte le date dell’instore tour attualmente note:

19 ottobre, Roma - Discoteca Laziale - ore 16:00

20 ottobre, Milano - Mondadori Megastore - ore 14:00

21 ottobre, Nichelino (Torino) - CC Mondojuve - ore 16:00

22 ottobre, Firenze - Galleria Del Disco c/o Caffè Letterario - ore 15:00

23 ottobre, Reggio Emilia - CC I Petali - ore 17:00

24 ottobre, Torri Di Quartesolo (Vicenza) - CC Le Piramidi - ore 17:00

25 ottobre, Busnago (Monza e Brianza) - CC Globo - ore 17:00

26 ottobre, Villesse (Gorizia) - CC Tiare Shopping - ore 17:00

27 ottobre, Rizziconi (Reggio Calabria) - CC Porto degli Ulivi - ore 16:00

28 ottobre, Maida (Catanzaro) - CC Due Mari - ore 15:00

30 ottobre, Bari - Feltrinelli - ore 16:00

31 ottobre, Latina - CC Latina Fiori - ore 14:00

01 novembre, Pontecagnano Faiano (Salerno) - CC Maximal - ore 16:00

02 novembre, Porto Sant'Elpidio (Fermo) - CC Auchan Porto Sant'Elpidio - ore 17:00

03 novembre, Collestrada (Perugia) - CC Collestrada - ore 17:00

04 novembre, Napoli - CC Neapolis - ore 16:00

“Plume”: album e concerti

Dopo la vittoria della 17esima edizione del talent, Filippo Maria Fanti, in arte Irama, ha messo a segno un successo dopo l’altro, tra questi il singolo “Nera” diventato uno dei tormentoni dell’estate 2018. Molti riconoscimenti sono arrivati anche per gli inediti “Un giorno in più”, “Che vuoi che sia”, “Che ne sai”, “Un respiro” e “Voglio solo te”. Il disco “Plume”, invece, pubblicato a giugno di quest’anno, è già doppio disco di platino e ha portato il giovane cantante ai vertici delle classifiche. Inoltre, tutte le date in programma per il “Plume Tour 2018” hanno già fatto registrare il sold out, così come alcuni concerti previsti per il 2019. Il tour si concluderà al Forum di Assago di Milano il 5 aprile del prossimo anno.