Irama: "Bella e rovinata" è il nuovo singolo estratto dall'album

Oggi, venerdì 19 ottobre, è uscito “Giovani” il nuovo album di Irama. Il primo singolo a venir estratto dal disco si intitola “Bella e rovinata”, il racconto di una storia d’amore concreta e ben lontana dal mondo delle favole, che si scontra con un passato pesante. “Bella e rovinata” è la traccia d’apertura di “Giovani” e verrà trasmessa sulle frequenze radiofoniche da oggi, stessa data d’uscita dell’album.

“Giovani”: tutto sul nuovo album

«Ho voluto prendere una parte di me e metterla in queste 10 canzoni. Ogni nota è una notte passata in bianco. Ogni parola è una di quelle sigarette che ho fumato forse troppo di fretta, chiedendomi se mai sarei arrivato a fare tutto questo. Ogni pezzo di questo disco è anche un pezzo di me», queste le parole con cui Irama ha annunciato l’arrivo del suo nuovo album “Giovani”. Il disco è stato pubblicato oggi, venerdì 19 ottobre, a pochi mesi di distanza dall’EP “Plume” (uscito lo scorso 1 giugno 2018 e contenente i singoli “Un giorno in più” e la hit estiva “Nera”). Tutte le canzoni di “Giovani” sono state scritte da Irama, che ha lavorato al disco con la collaborazione di Giulio Nenna (produzione artistica ed esecutiva) e Andrea Debernardi (produzione artistica). A fine agosto il giovane cantautore è volato in Finlandia per finire di scrivere le canzoni dell’album. La title track è stata registrata in studio in presa diretta con il supporto di una band, proprio come si faceva negli anni ’60. Oltre al singolo “Bella e rovinata”, pochi giorni fa Irama ha condiviso sul suo profilo Twitter anche l’anteprima di un’altra canzone contenuta nell’album: si tratta di “Rockstar”, non si sa ancora se sarà questo il secondo estratto ufficiale.

Irama torna in tour: instore e date nei club

Il 2018 è stato un anno particolarmente impegnativo e proficuo per Irama: dopo essere uscito da vincitore dal talent show Amici, a giugno ha pubblicato l’ EP “Plume” (già doppio disco di platino), il suo brano “Nera” è stato il tormentone estivo più ascoltato su Spotify (certificato triplo disco di platino) ed ora è tornato con “Giovani”, un intero nuovo album di inediti. Irama presenterà il nuovo disco con un instore tour che partirà oggi da Roma e proseguirà toccando i negozi di musica di tutta Italia. Seguiranno i concerti nei club a partire da fine novembre; tutte le date sono già completamente sold out, ad eccezione delle seguenti tappe: 28 febbraio 2019 al Teatro Concordia di Venaria Reale (TO), 6 marzo 2019 alla Casa della Musica di Napoli, 20 marzo al Gran Teatro Morato di Brescia. Il tour di Irama si concluderà con una data speciale (da poco annunciata, biglietti disponibili), che segnerà il suo primo live in un palazzetto dello sport: l’appuntamento è per il 5 aprile 2019 al Mediolanum Forum di Assago (MI). Di seguito le date dell’imminente instore tour: