Irama, 6 sold out e in arrivo nuove date del tour

Spinto dal successo di “Nera”, una delle canzoni più ascoltate dell’estate, Irama ha pubblicato da pochi giorni il suo nuovo album “Giovani”, successore dell’EP “Plume” che è stato certificato doppio disco d’oro. Il vincitore della diciassettesima edizione di “Amici di Maria De Filippi” sta vivendo un momento magico confermato anche dal grande successo riscontrato nei live in programma a febbraio. Il tour di Irama ha già fatto registrare sei sold out e dopo il primo annuncio ufficiale sono state aggiunte ulteriori date.

Nuove date per il tour di Irama

I nuovi appuntamenti saranno a Bologna, Modugno (BA), Roma (terza data), Firenze e Venaria mentre il concerto di Napoli, previsto inizialmente alla Casa della Musica , si terrà presso il Teatro palaPartenope. Questi i concerti in programma ad oggi:

Giovedì 28 febbraio 2019 || Venaria Reale (TO) @ Teatro della Concordia – SOLD OUT

Venerdì 1 marzo 2019 || Venaria Reale (TO) @ Teatro della Concordia – SOLD OUT

Domenica 3 marzo 2019 || Bologna @ Estragon – NUOVA DATA

Mercoledì 6 marzo 2019 || Napoli @ Teatro PalaPartenope – spostamento da CASA DELLA MUSICA

Venerdì 8 marzo 2019 || Roma @ Atlantico – SOLD OUT

Sabato 9 marzo 2019 || Roma @ Atlantico – SOLD OUT

Domenica 10 marzo 2019 || Roma @ Atlantico – NUOVA DATA

Lunedì 11 marzo 2019 || Modugno (BA) @ Demodè Club – NUOVA DATA

Venerdì 16 marzo 2019 || Padova @ Gran Teatro Geox – SOLD OUT

Martedì 19 marzo 2019 || Venaria Reale (TO) @ Teatro della Concordia – NUOVA DATA

Mercoledì 20 marzo 2019 || Brescia @ Gran Teatro Morato

Venerdì 22 marzo 2019 || Firenze @ Obihall – SOLD OUT

Sabato 23 marzo 2019 || Firenze @ Obihall – NUOVA DATA

Venerdì 5 aprile 2019 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum

I biglietti per le nuove date saranno in vendita online da mercoledì 24 ottobre 2018 alle ore 14.30 e in tutti i punti vendita Ticketone da sabato 27 ottobre 2018 alle ore 10:00.

L'album "Giovani" tra i più venduti

L’ultima data del tour è al Mediolanum Forum di Assago, un appuntamento annunciato da Laura Pausini durante il concerto della stessa artista nel capoluogo lombardo. Irama ha aperto alcune date del tour della cantante romagnola che a sorpresa, davanti al pubblico presente, ha annunciato la data di Milano. I biglietti per il concerto di Irama a Milano sono in vendita on line da lunedì 17 settembre alle 14.30 e nelle rivendite fisiche da giovedì 20 settembre alle 11.00. Nei live ci sarà ampio spazio per le canzoni che fanno parte di “Giovani” album uscito il 19 ottobre e disponibile nei negozi, in digitale e in streaming. Ha già debuttato al primo posto delle classifiche di iTunes e Amazon e tutti i dieci brani del disco sono presenti nella Top 200 di Spotify. Questa la tracklist del nuovo lavoro discografico di Irama: