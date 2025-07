Joker: Folie à Deux in prima tv su Sky Cinema. La recensione del film

Joaquin Phoenix e Lady Gaga si immergono in un valzer dark tra le crepe dell’anima di Arthur Fleck e del suo alter ego. Tra animazione vintage, drammi carcerari, thriller da aula di tribunale e lampi di mélo, Todd Phillips firma un sequel coraggioso dove musica e danza diventano protagoniste di un carnevale folle. Joker: Folie à Deux va in scena lunedì 7 luglio alle 21:15 su Sky Cinema e alle 21:45 su Sky Cinema Collection (preceduto da Joker), pronto a trascinarvi in un abisso in 4K, on demand

Il villain più famoso della DC Comics torna a folleggiare, questa volta sul piccolo schermo: lunedì 7 luglio alle 21:15 su Sky Cinema Uno debutta in prima TV Joker: Folie à Deux.

Il principe pagliaccio febbricita per il rischio, smania per le missioni impossibili, insomma that’s entertainment perché, come nel celebre noir con Bogart e Lizabeth Scott, “solo chi cade può risorgere”. Quando la follia si fa dura, i folli iniziano a folleggiare.

Con il primo lungometraggio, Joaquin Phoenix si portò a casa uno strameritato Oscar, ricordandoci che ridere mentre si piange è un’arte che pochi maneggiano senza farsi male. In questo secondo capitolo, Phoenix torna a incarnare Arthur Fleck in un mondo in cui Batman non esiste e non c’è spazio per i cavalieri oscuri: resta solo tempo per un’ultima barzelletta, per l’ultimo Spettacolo di Varietà – in omaggio a Vincente Minnelli e Fred Astaire, ma con meno piume e più sangue.

E se in sottofondo risuonano le note di What the World Needs Now Is Love di Burt Bacharach, è giusto ricordare che, forse, nemmeno Mefistofele anela all’anima di Arthur Fleck, così irrimediabilmente incrinata da far paura perfino al Diavolo in persona.

Joker: Folie à Deux non è un film furbo, ma un tuffo nell’abisso tra le risate che graffiano e il pianto che rimbomba, un musical di dissonanze e anarchia che trasforma il caos in un palcoscenico, perché Arthur Fleck, tra un sorriso sbavato e un passo di danza, non ha mai smesso di sussurrare: “Il mondo vuole ridere… ma a modo mio”.