“ Piccole Donne ” è una delle pellicole pronte a darsi battaglia per la vittoria nella categoria “Miglior film” agli imminenti Academy Awards® , in diretta domenica 9 dicembre 2020 sul canale 303 . Il capolavoro diretto da Greta Gerwig vanta la presenza di alcune delle attrici più popolari e amate del mondo dorato di Hollywood, tra loro Emma Watson e Meryl Streep . Scopriamo insieme tre motivi per i quali la trama della storia è sempre attuale.

di Matteo Rossini

Tra poche settimane si alzerà il sipario sulla novantaduesima edizione degli Academy Awards®, la cerimonia di premiazione più famosa al mondo che ogni attira l’attenzione dei media di tutto il mondo. L’appuntamento da non perdere con la diretta è per domenica 9 dicembre 2020 sul canale 303. Nell’attesa di scoprire chi vincerà e dell’arrivo di SKY CINEMA OSCAR®, un canale interamente dedicato alle pellicole premiate nelle scorse edizioni in onda dal 1° al 14 febbraio, conosciamo meglio il film diretto da Greta Gerwig.

“Piccole Donne”: il successo

Nelle scorse ore abbiamo visto l’evoluzione del personaggio di Joker, il confronto tra gli attori e i personaggi reali interpretati di “C’era una volta a... Hollywood” e infine lo sviluppo di una speciale tecnologia che ha permesso il ringiovanimento di Al Pacino, Joe Pesci e Roberto De Niro per “The Irishman”, ora, è arrivato il momento di concentrarsi su “Piccole Donne”.

Il film vede come protagonista un cast che può contare su alcuni dei nomi più amati e popolari del mondo incantato di Hollywood, ovvero Meryl Streep, Emma Watson, Saoirse Ronan, Laura Dern, Florence Pugh, Eliza Scanlen e Timothée Chalamet.

La pellicola ha ottenuto un ottimo incontro da parte del pubblico e della critica arrivando al momento a oltre cento milioni di dollari al botteghino internazionale e conquistando numerosi e prestigiosi riconoscimenti.

“Piccole Donne”: tre motivi per vederlo

Uno dei fattori del successo del film sembra essere stata la trama, sempre attuale nonostante l’uscita del libro di Louisa May Alcott nel 1868. Il film tratteggia la storia di un gruppo di sorelle desideroso di credere nel propio talento per farsi largo in una società in cui la figura femminile non è considerata al pari di quella maschile.

Il primo motivo che rende quindi la storia sempre attuale è la voglia di farcela delle protagoniste, intente a raggiungere i loro obiettivi, un bellissimo messaggio che può oggi essere rivolto alle nuove generazioni.

Il secondo motivo è l’importanza del legame tra sorelle, un rapporto unico che non può essere sostituto da nessuno al mondo e infine il terzo e ultimo è invece il girl power, quel movimento che sottolinea e ricorda l’importanza e la forza delle donne, ora combattive più che mai.