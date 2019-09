Mercoledì 4 settembre è il giorno di Chiara Ferragni . L'influencer e modella presenterà il suo film alla 76° edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia .

Mercoledì 4 settembre: i film in programma

Scopriamo ora tutte le proiezioni aperte al pubblico, come segnalato sul sito ufficiale della manifestazione. Ecco il programma per la giornata di oggi del Festival di Venezia:

Orario: 9:00

Film: “IL VARCO”

Luogo: Sala Giardino

Ingresso: con biglietto

Orario: 9:00

Film: “LA MUERTE DE UN BURÓCRATA”

Luogo: Sala Volpi

Ingresso: con coupon

Orario: 11:45

Film: “BLANCO EN BLANCO”

Luogo: Palabiennale

Ingresso: con biglietto

Orario: 14:00

Film: “METRI SHESHO NIM”

Luogo: Palabiennale

Ingresso: con biglietto

Orario: 14:00

Film: “ATLANTIS”

Luogo: Sala Darsena

Ingresso: con biglietto

Orario: 14:00

Film: “WAY OF A GAUCHO (IL GRANDE GAUCHO)”

Luogo: Sala Volpi

Ingresso: con coupon

Orario: 14:15

Film: “BU SAN (GOODBYE DRAGON INN)”

Luogo: Sala Giardino

Ingresso: con biglietto

Orario: 14:30

Film: “COLECTIV”

Luogo: Sala Grande

Ingresso: con biglietto

Orario: 16:45

Film: “THE PAINTED BIRD”

Luogo: Palabiennale

Ingresso: con biglietto

Orario: 16:45

Film: “LIFE AS A B-MOVIE: PIERO VIVARELLI”

Luogo: Sala Volpi

Ingresso: con coupon

Orario: 16:45

Film: “MOFFIE”

Luogo: Sala Darsena

Ingresso: con biglietto

Orario: 17:00

Film: “45 SECONDS OF LAUGHTER”

Luogo: Sala Perla 2

Ingresso: con coupon

Orario: 17:00

Film: “LA COMMARE SECCA”

Luogo: Sala Casinò

Ingresso: con coupon

Orario: 17:00

Film: “BABYTEETH”

Luogo: Sala Grande

Ingresso: con biglietto

Orario: 17:00

Film: “LEAP OF FAITH”

Luogo: Sala Giardino

Ingresso: con biglietto

Orario: 19:30

Film: “LAN XIN DA JU YUAN”

Luogo: Sala Grande

Ingresso: con biglietto

Orario: 20:00

Film: “BEYOND THE BEACH – THE HELL AND THE HOPE”

Luogo: Sala Pasinetti

Ingresso: con coupon

Orario: 20:00

Film: “BABYTEETH”

Luogo: Palabiennale

Ingresso: con biglietto

Orario: 20:30

Film: “CHIARA FERRAGNI – UNPOSTED”

Luogo: Sala Giardino

Ingresso: con biglietto

Orario: 22:00

Film: “FULCI FOR FAKE”

Luogo: Sala Pasinetti

Ingresso: con coupon

Orario: 22:15

Film: “MOSUL”

Luogo: Sala Grande

Ingresso: con biglietto

Orario: 22:30

Film: “LAN XIN DA JU YUAN”

Luogo: Palabiennale

Ingresso: con biglietto

Orario: 22:45

Film: “CHIARA FERRAGNI – UNPOSTED”

Luogo: Sala Giardino

Ingresso: con coupon

Mercoledì 4 settembre: gli ospiti attesi

Veniamo ora agli ospiti attesi sul red carpet più seguito del momento. In questa nuova giornata del Festival sono attese le seguenti celebrity:

Eliza Scanlen

Chiara Ferragni

Gong Li

Golshifteh Farahani

Mercoledì 4 settembre: gli eventi in programma

Terminiamo il programma vedendo quali sono gli eventi più attesi della giornata. Infatti, il Festival di Venezia non è soltanto un’occasione per celebrare il cinema e seguire le proiezioni di pellicole con alcuni degli attori più celebri al mondo ma è anche il momento in cui il Lido si riempie di appuntamenti imperdibili. Ecco quelli previsti per oggi:

Soundtrack Stars Awards, private dinner

“WOMEN FOR FREEDOM IN JAZZ” 3° Edizione - Maratona di concerti e solidarietà a Venezia

Hotel Carlton on the Gran Canal

Festival del Vetro Arts'Connection

Casinò di Venezia, zona giardino

“Da Kandinsky a Botero tutti in un filo”

Campo San Maurizio, Palazzo Zaguri

“Bruno Catalano Multi”

Siti Exhibition Chiesa S. Gallo, Teatro Goldoni-Ravagnan Gallery, Sina Centurion Palace

“Festival del Vetro Arts'Connection”

Padiglione del Vetro, Murano