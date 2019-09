Venezia Cinema: venerdì 7 settembre anteprima mondiale Roger Waters Us + Them





Roger Waters (Getty Images)

Si svolgerà il prossimo venerdì 6 settembre alla 76esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, nella spettacolare sala Darsena, l'anteprima mondiale del film concerto Roger Waters Us + Them. Subito dopo la proiezione Rogers Waters, storico membro dei Pink Floyd, converserà con Liv Trres, direttrice Nobel Peace Center di Oslo. Waters parlerà del film, della sua carriera, della sua visione politica. Per Roger Waters Us + Them, il musicista ha collaborato ancora una volta con Sean Evans, visionario regista dell'acclamato Roger Waters The Wall per realizzare un film creativo e pionieristico, capace di ispirare con la sua musica potente un messaggio sui diritti umani, la libertà e l'amore. Guidando lo spettatore in un intenso viaggio emotivo, il film propone canzone leggendarie dei Pink Floyd. Dopo l'anteprima veneziana, Roger Waters Us + Them sarà proiettato nei cinema del mondo e arriverà in Italia solo dal 7 al 9 ottobre.