GLI OSCAR - Alla cerimonia del 1984 Voglia di tenerezza, oltre al premio come Miglior film, a fronte di 11 nomination vinse anche gli Oscar per Miglior regia, Miglior attrice protagonista a Shirley MacLaine, Miglior attore non protagonista a Jack Nicholson e Migliore sceneggiatura non originale a James L. Brooks

