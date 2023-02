5/14 ©Webphoto

Aveva conquistato due nomination ai Golden Globe, vincendone uno nel 1975 come migliore attrice in un film commedia o musicale per il ruolo di Costanza Bonacieux in I Tre Moschettieri con Faye Dunaway e Charlton Heston (la seconda candidatura fu per il ruolo televisivo in Quando morire di Paul Wendkos)

Golden Globe 2023, dove vedere i film premiati