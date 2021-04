Premi Oscar, i film più premiati di tutti i tempi

Da "Ben Hur" a "Titanic" passando per "L'ultimo imperatore": ecco le pellicole che hanno ricevuto più statuette nella storia degli Academy Awards Condividi:

In attesa della 93esima edizione degli Academy Awards, in programma il prossimo 25 febbraio ( in Italia Sky trasmetterà l’intera cerimonia nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 aprile dalle 00:15 sul canale Sky Cinema Oscar), ecco i film più premiati di tutti i tempi. Quelli, cioè, che hanno ricevuto il maggior numero di statuette: da "Ben Hur" a "Titanic" passando per "Via col vento".

Ben Hur (1959) approfondimento Al via Sky Cinema Oscar Il colossal diretto William Wyler, con protagonista Charlton Heston nei panni di Giuda Ben Hur, ricevette 11 premi Oscar su 12 nomination. La pellicola, ambientata a Gerusalemme durante l’impero di Tiberio, narra la storia del principe ebreo Ben Hur che, ridotto in schiavitù per tre anni, torna libero e cerca rivalsa nei confronti di chi lo ha ridotto in quelle condizioni. Ben Hur ottenne i premi come miglior film, miglior regia, miglior attore protagonista con Heston, miglior attore non protagonista con Hugh Griffith, oltre ad altre sette statuette per fotografia, scenografia, montaggio, costumi, sonoro, effetti speciali e colonna sonora. L’unica nomination che non si è tradotta in un premio fu quella per la miglior sceneggiatura non originale.

TITANIC (1997) approfondimento Oscar 2021, Miglior Film: i candidati in corsa per la statuetta. FOTO Il film che ha consacrato agli occhi del grande pubblico Leonardo Di Caprio ha conquistato 11 statuette. Delle 14 nomination ottenute dalla pellicola diretta da James Cameron, 11 si sono tradotte in premi: miglior film, miglior regista, fotografia, scenografia, costumi, montaggio, sonoro, montaggio sonoro, effetti speciali, colonna sonora e miglior canzone, “My heart will go on”, resa celebre dall’interpretazione della cantante canadese Céline Dion. Niente da fare, invece, per Kate Winslet che non è andata oltre la nomination come migliore attrice protagonista e Di Caprio che non figurava nemmeno tra i candidati al premio.

IL SIGNORE DEGLI ANELLI – IL RITORNO DEL RE (2003) approfondimento Aspettando gli Oscar 2021, gioielli da red carpet Undici statutette anche per "Il Signore degli Anelli - Il ritorno del re", terzo capitolo della saga tratta dal romanzo di Tolkien e diretta da Peter Jackson. La pellicola è riuscita a tradurre in premi tutte e 11 le nomination ricevute per il miglior film, regia, sceneggiatura non originale, scenografia, costumi, trucco, montaggio, sonoro, effetti speciali, colonna sonora e canzone.

WEST SIDE STORY (1961) approfondimento Premi Oscar, le scarpe più belle del red carpet Appena sotto il podio, con dieci premi oscar conquistati, c'è "West Side Story", diretto da Jerome Robbins e Robert Wise e tratto dall'amonimo musical. Il film racconta la travagliata storia d'amore di due ragazzi appartenenti a famiglie agli antipodi, affiliate a due bande rivali. La pellicola ricevette dieci statuette su undici nomination. Oltre a Rita Moreno e George Chakiris, che vinsero rispettivamente i premi come miglior attrice non protagonista e miglior attore non protagonista, "West Side Story" fu giudicato agli Academy il miglior film del 1961, aggiudicandosi anche la miglior regia, fotografia, scenografia, costumi, montaggio, sonoro e colonna sonora. Solo la mancata conversione in premio della nomination per la miglior sceneggiatura non originale impedì che il film facesse percorso netto.

GIGI (1958) approfondimento Oscar, gli attori che non sono mai stati premiati Nove Oscar su nove nomination per la storia - ambientata nella Parigi del 1900 - della giovane Gigi, impegnata a diventare una cortigiana come la nonna. La pellicola conquistò i premi per il miglior film, regia, sceneggiatura non originale, fotografia, scenografia, costumi, montaggio, canzone e colonna sonora. Quest'ultima, realizzata da André Previn, rimase in testa alla classifica Billboard 200 del 1958 per tre settimane consecutive.

VIA COL VENTO (1939) approfondimento Oscar, tutti i film italiani vincitori Adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Margaret Mitchell, portò a casa nove premi agli Academy del 1940, su un totale di 15 nomination: miglior film, regia, miglior attrice protagonista a Vivien Leigh, miglior attrice non protagonista a Hattie McDaniel, miglior sceneggiatura, fotografia, scenografia, montaggio e il premio alla Memoria Irving G.Thalberg, assegnato ai produttori che si distinguono per continuità nella realizzazione di lavori cinematografici di alto livello. Il film ha, inoltre, ricevette un Premio Speciale (che non fa parte dei premi Oscar competitivi) per lo scenografo William Cameron Menzies.

L'ULTIMO IMPERATORE (1987) approfondimento Oscar, perché si chiamano così Sono nove gli Oscar conquistati anche dal capolavoro del regista Bernardo Bertolucci, su nove nomination: miglior film, miglior regia, sceneggiatura non originale, fotografia, scenografia, costumi, montaggio, sonoro e colonna sonora. La pellicola biografica racconta la vita dell'imperatore della Cina Pu Yi, salito al trono nel 1908, all'età di soli tre anni.

IL PAZIENTE INGLESE (1996) approfondimento Minari, il film candidato all'Oscar arriva in prima tv su Sky Cinema A chiudere il gruppo di film che hanno portato a casa nove Oscar "Il paziente inglese", di Anthony Minghella. La pellicola, ambientata in Toscana durante la Seconda Guerra Mondiale, ha vinto i premi come miglior film, regia, attrice non protagonista con Juliette Binoche, fotografia, scenografia, costumi, montaggio, sonoro e colonna sonora.

CABARET (1972) approfondimento Il processo ai Chicago 7, il film candidato a 6 Oscar con Sacha Baron Cohen Scorrendo la classifica dei film più premiati di tutti i tempi agli Academy Awards, si trova poi "Cabaret" di Bob Fosse. La pellicola, che racconta il triangolo amoroso tra la star del cabaret Sally Bowles e due uomini nella Berlino degli anni Trenta, ottenne otto premi Oscar per la miglior regia, miglior attore non protagonista con Joel Grey, miglior fotografia, scenografia, montaggio, sonoro e colonna sonora. Ma, soprattutto, sancì il primo trionfo cinematografico per Liza Minnelli, premiata come miglior attrice protagonista.

GANDHI (1982) approfondimento Sound of Metal in nomination agli Oscar 2021 come Miglior Film Il film diretto da Richard Attenborough e interpretato da Ben Kingsley sulla vita del Mahatma Gandhi dominò gli Academy Awards del 1983 portando a casa otto statuette: miglior film, regia, miglior attore protagonista proprio con Kingsley nei panni di Gandhi, miglior sceneggiatura originale, fotografia, scenografia, costumi e montaggio. La pellicola aveva ottenuto il totale 11 nomination.

AMADEUS (1984) approfondimento I film più belli di Anthony Hopkins, nominato all'Oscar per The Father Otto gli Oscar anche per il film di Milos Forman sulla vita di Mozart ripercorsa dal punto di vista del rivale, Antonio Salieri. La pellicola vinse i premi per il miglior film, la miglior regia, miglior attore protagonista con Murray Abraham nei panni di Antonio Salieri, miglior sceneggiatura non originale, migliori costumi, miglior scenografia, trucco e sonoro.