Oscar, perché si chiamano così

Nessuno sa perché gli Academy Awards vengano chiamati così, nemmeno l'Academy stessa ha una risposta certa ma questo non impedisce che circolino teorie, alcune un po' stravaganti Condividi:

Il prossimo 25 febbraio si terrà la 93ª cerimonia dei Premi Oscar i più importanti e prestigiosi riconoscimenti cinematografici al mondo. Sono stati assegnati per la prima volta, come si legge sul sito ufficiale, il 16 maggio 1929 all'Hollywood Roosevelt Hotel, dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences (conosciuta coma Academy o A.M.P.A.S), un'associazione professionale nata nel 1927 con lo scopo di sostenere e promuovere il cinema statunitense e in seguito anche quello internazionale.



SCOPRI LO SPECIALE OSCAR 2021 Anche quest’anno si potrà seguire la Notte degli Oscar® 2021 in diretta su Sky Cinema Oscar® (canale 303) tra domenica 25 e lunedì 26 aprile a partire dalle 00:15

LA STATUETTA approfondimento Al via Sky Cinema Oscar, il canale dedicato agli Academy Awards La statuetta è in bronzo massiccio e placcata in oro 24 carati, ma durante la Seconda Guerra Mondiale dal 1942 al 1945, a causa della carenza di metallo, fu realizzata in gesso dipinto. Dopo la guerra, l'Academy invitò i vincitori a sostituire i premi in gesso per quelli in metallo dorato. È alta circa 35 centimetri e non si ispira a nessun modello in particolare ma è semplicemente la figura stilizzata di un cavaliere che impugna una spada. Sotto ai suoi piedi si trova una bobina cinematografica divisa in cinque raggi che rappresentano i rami originali dell'Accademia: attori, registi, produttori, tecnici e scrittori.

PERCHÉ LO CHIAMIAMO OSCAR approfondimento Oscar 2021: la lista completa delle nomination Il nome ufficiale degli Oscar, intesi come statuetta, è: Academy Award of Merit. L'Academy ha iniziato ad adottare ufficialmente il nome Oscar solo nel 1939. Ma l'origine del soprannome è del tutto incerta e contestata. Una biografia di Bette Davis, famosissima attrice del XX secolo, che fu anche presidentessa dell'Academy nel 1941, afferma di aver nominato così il premio per rendere omaggio al suo primo marito, il musicista Harmon Oscar Nelson. La versione più accreditata, però, è quella secondo cui Margaret Herrick, segretaria dell'Academy, quando vide per la prima volta il premio, nel 1931, disse che la statuetta le ricordava "Zio Oscar", un soprannome che in famiglia usavano per suo cugino Oscar Pierce.

I PRIMI A UTILIZZARE IL SOPRANNOME approfondimento Laura Pausini si esibirà alla cerimonia degli Oscar 2021 Il giornalista e produttore cinematografico Sidney Skolsky, che ha sempre sostenuto di essere stato presente quando la signora Herrick ebbe l'illuminazione, usò il nuovo soprannome il 16 marzo 1934 sulla sua rubrica di gossip "Tintypes", parlando della prima vittoria come miglior attrice di Katharine Hepburn. Nell'articolo raccontò il simpatico episodio e scrisse anche che da quel momento "I dipendenti hanno soprannominato affettuosamente la loro famosa statuetta Oscar". Se fu il primo a scriverne, non fu l'unico, perché sempre nel 1934 il soprannome Oscar apparve di nuovo sulla stampa, ma questa volta in un articolo della rivista Time e, durante la cerimonia di premiazione di quell'anno, Walt Disney fu il primo a ringraziare l'Academy "per il suo Oscar".