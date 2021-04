Laura Pausini si esibirà alla cerimonia degli Oscar 2021

La cantante di Solarolo, in corsa per vincere la statuetta nella categoria “Miglior canzone originale”, canterà proprio la sua “Io sì (Seen)” sul palco della 93esima edizione dei premi Oscar

Laura Pausini è sempre più orgoglio nazionale. Dopo aver vinto l’ambitissimo Golden Globe per la sua “Io sì (Seen)”, miglior canzone originale del film “La vita davanti a sé”, scritto e diretto da Edoardo Ponti e con Sophia Loren, è ora in corsa per fare l’unplein e vincere anche il Premio Oscar.

Proprio nelle scorse ore, la cantante romagnola ha annunciato che sarà a Los Angeles, la prossima settimana. La cerimonia di premiazione sarà in diretta e con pubblico presente in sala, nel pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti in ambito di lotta al Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Nel pomeriggio americano di domenica 25 aprile 2021 (mentre in Italia sarà notte fonda), Laura Pausini si esibirà quindi sul palco del Dolby Theatre.