Madame annuncia: "Collaborerò con Laura Pausini"

Madame (FOTO) e Laura Pausini dovrebbe presto collaborare insieme. Ad annunciarlo è la giovanissima rapper che ha dato la notizia durante un’intervista su Radio Italia. Ai microfoni dell’emittente radiofonica ha spiegato che si sta già sentendo con Laura Pausini e che, proprio durante il Festival di Sanremo, aveva detto su Radio Italia che avrebbe voluto scrivere per lei. Ancora non c’è un progetto ben definito o una data per poter ascoltare qualcosa, ma i lavori potrebbero iniziare già nelle prossime settimane e concretizzare il progetto alla fine dell’emergenza sanitaria (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).

approfondimento Madame, tracklist e duetti del primo album: da Ernia a Fabri Fibra Per il momento Madame è impegnata nella promozione del suo primo album, mentre Laura Pausini è proiettata sulla scrittura e la registrazione del suo nuovo disco di inediti che dovrebbe uscire a fine anno e che potrebbe già contenere qualche “segno” della collaborazione tra le due cantanti.

Madame gli esordi e le collaborazioni della sua carriera approfondimento Madame, il video della canzone "Voce" Madame ha appena pubblicato il suo primo album omonimo che contiene anche “Voce”, il brano che ha conquistato il pubblico di Sanremo 2021 vincendo anche il premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo. In poco tempo la rapper ha pubblicato molti singoli di successo tra cui “Anna”, “Sciccherie” e “Clito”, che hanno conquistato rapidamente il pubblico. A Sanremo 2021 è stata la più giovane artista in gara nella categoria Big, conquistando l’ottavo posto e ottenendo un buon riscontro da parte di pubblico e critica. Nel corso della sua carriera ha collaborato con molti dei nomi importanti della scena italiana tra cui: Marracash, Ghali, Ernia, Dani Faiv, Fabri Fibra e i Negramaro. Con un successo raggiunto così velocemente e tutte queste collaborazioni eccellenti, non sorprende che Madame sia, al momento, una delle artiste più apprezzate del nostro panorama musicale. La futura collaborazione con Laura Pausini arriva in un periodo d’oro per lei, a conferma che il grande lavoro fatto sta dando i frutti sperati.