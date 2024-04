Michael Moore compie 70 anni, tutti i film che ha diretto. FOTO

5/13 ©Webphoto

Nel ‘97 esce The Big One. Moore, in tour negli Usa per promuovere il suo libro Giù le mani! L'altra America sfida potenti e prepotenti (Downsize This! Random Threats from an Unarmed American), ne approfitta per girare un documentario sullo stesso tema: il ridimensionamento delle grandi aziende, che nonostante gli alti profitti chiudono le fabbriche e spostano la produzione all'estero per ridurre i costi, compiendo quelli che chiama atti di "terrorismo economico". Tocca 47 città in 50 giorni e chiude a Portland, dove riesce a incontrare l’ad della Nike Phil Knight