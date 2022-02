5/10 ©Webphoto

Durante le riprese in Cornovaglia Verdone si è scattato una foto vicino accanto ad un cartello (che, in gaelico, riportava la scritta «Incrocio delle streghe»), considerato «maledetto» dagli abitanti locali. Lo ha fatto per lanciare una sfida alla troupe inglese superstiziosa: «Vi dimostrerò che porta bene! Scommettiamo?», ha ricordato il regista in un post su Facebook Il film fu in effetti un grande successo di pubblico e di critica

Vita da Carlo, il cast della serie tv di Carlo Verdone