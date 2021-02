approfondimento

Verdone: "La vita senza la leggerezza nella condivisione non è vita"

Racconti inediti come l'amore impossibile per una prostituta, Maria F, che potrebbe diventare il soggetto per un suo prossimo film o più noti come la sua grande passione per la musica che non poteva non trasmettere ai figli soprattutto a Paolo. Un Verdone che "leggiamo" scorrazzare in giro per Roma in Lambretta, che conosciamo attraverso il suo legame con città come Torino o Siena (da dove veniva il padre) o che scopriamo attraverso le amicizie con i compagni di studi e di svago. "Cacciatore di nuvole" anche se in molti lo pensano come un "cacciatore di risate" è il titolo del capitolo dedicato alla sua passione per le foto fatte alle nuvole appunto "un momento rigorosamente mio, nel quale non devo avere vicino nessuno", dice; oppure "La bisca" è il capitolo che racconta un pò la genesi di alcuni dei suoi personaggi più famosi come "Troppo Forte" e quella passione, un "pò coatta" per il flipper. "Sono un uomo che ha vissuto nello stupore continuo", scrive Verdone tra le righe del libro. Quello stupore lo ha riversato, tutto, nelle pagine di questo libro. Per regalarlo, ancora una volta, con il pubblico.