3/12 ©Webphoto

TRAMA - Nel 1942 la compagnia Charlie dell’esercito Usa è a Guadalcanal (nelle Isole Salomone) con l’obiettivo di conquistare un campo d'aviazione giapponese in cima a una collina. In una natura splendida, incontaminata e indifferente alle vicende umane, emerge tutta la follia della guerra. Tra le varie storie c’è quella del soldato Witt, che diserta rifugiandosi in una sorta di Eden tra gli indigeni melanesiani per poi far ritorno alla compagnia. Ci sono poi i dubbi di alcuni ufficiali e le paure dei militari nell’orrore del conflitto

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo