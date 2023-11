Terrence Malick compie 80 anni, tutti i suoi film e le locandine. FOTO

8/22 ©Webphoto

Il quarto film da regista di Terrence Malick è The New World - Il nuovo mondo (The New World): basato su una sceneggiatura a cui aveva iniziato a lavorare negli anni ’70, è uscito nel 2005. Candidato agli Oscar per la miglior fotografia, all’inizio è stato accolto in maniera tiepida dalla critica ma nel corso degli anni è stato rivalutato. Racconta il mito di Pocahontas, interpretata da Q'orianka Kilcher: siamo in Virginia nel 1607, quando coloni europei e nativi americani entrano in conflitto. John Smith è Colin Farrell, John Rolfe è Christian Bale