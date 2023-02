Auguri Josh Brolin, tutti i suoi film più celebri sul grande schermo

1/13 ©Ansa

Sguardo tenebroso e faccia da duro: è l’inconfondibile marchio di fabbrica di Josh Brolin. L’attore americano compie 55 anni. Dagli esordi al ruolo cult in Non è un paese per vecchi, dall’Oscar sfiorato per la sua interpretazione in Milk (è l’assassino del protagonista) alla fama planetaria nei panni del cattivo per eccellenza della Marvel: ecco tutti i suoi film più famosi

