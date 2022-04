Outer Range, il trailer della serie western sci-fi

Per gli amanti del genere western, è in arrivo una nuova serie tv che potrebbe appassionare i fan. Tuttavia, è bene specificare che si tratta di una tipologia di ben diversa dai classici western cui siamo abituati, come ad esempio i film che hanno reso celebre Clint Eastwood oppure i tanto amati spaghetti-western italiani con Bud Spencer e Terence Hill tra i protagonisti. In questo caso, infatti, il genere western si mischia con la fantascienza e sfumature di paranormale. Il lavoro in questione è intitolato Outer Range, nuova serie tv che si potrà seguire su Amazon Prime Video a partire dal prossimo 15 aprile e sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.

Il trailer di Outer Range

approfondimento

Le migliori serie TV da vedere ad aprile 2022. FOTO

È stato svelato il trailer ufficiale della serie tv diretta da Brian Watkins. Nei quasi due minuti di video, vediamo il protagonista della vicenda, Royal Abbott, che decide di accogliere nelle sue terre una donna, Autumn, recatasi in quel luogo perché richiamata da un simbolo all’interno del ranch di Abbott. Nel corso del trailer, vedremo tale donna indagare sulle origini di quel simbolo, una sorta di lettera A all’interno di un cerchio. Un mistero che finirà per coinvolgere lo stesso Royal Abbott, con un susseguirsi di scene dalla profonda suspence. Il trailer in questione fa da apripista ai primi due episodi in onda dal 15 aprile, con altri sei in programma successivamente a completare così la prima stagione, in attesa di notizie in merito a una seconda.

Josh Brolin protagonista principale

Il protagonista Royal Abbott è interpretato da Josh Brolin, il giovane Brandon Walsh nel film I Goonies del 1985, che nel corso della sua carriera ha svolto altri svariati e importanti ruoli, come quello di Thanos nei film dedicati agli Avengers. Josh Brolin torna protagonista di una serie tv, con un ruolo definitivo e non sporadico, a quasi vent’anni da Mister Sterling del 2003. In una recente intervista rilasciata a Vanity Fair, l’attore si è mostrato entusiasta del nuovo progetto: “Questa serie tv è un genere ibrido tra western e fantascienza, con una sfumatura di assurdo, è stato emozionante. Outer Range è il lavoro più difficile che abbia mai fatto e, probabilmente, resterà tale per diverso tempo. Se ti piace questo lavoro, Outer Range è stato il paradiso per me”.

Nel corso della sua carriera, oltre a ricevere diverse candidature agli Oscar, Josh Brolin ha vinto tre premi principali. Grazie alla sua interpretazione in Milk, ottiene un National Board of Review Awards e un New York Film Critics Circle Awards, entrambi come Miglior attore non protagonista. Nel 2019, invece, vince un Saturn Awards per il ruolo di Thanos in Avengers: Infinity War ancora nella categoria di Miglior attore non protagonista.

Il cast di Outer Range è poi completato da Imogen Poots che avrà il volto di Autumn, la donna misteriosa che cerca e trova accoglienza nella tenuta di Royal Abbott, e da Lili Taylor, Noah Reid, Isabel Arraiza, Tamara Podemski, Lewis Pullman, Will Patton, Tom Pelphrey e Shaun Sipos.