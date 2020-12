Josh Brolin e Kathryn Boyd sono di nuovo genitori

approfondimento

Josh Brolin e Peter Dinklage come Schwarzenegger e DeVito in Brothers

Josh Brolin e sua moglie Kathryn Boyd hanno salutato la nascita della seconda figlia, avvenuta domenica 27 dicembre, condividendo la notizia sui loro account Instagram, definendo la neonata "piccolo angelo della sera di Natale. Brolin, successivamente, ha ripubblicato lo scatto della piccola per spiegare il nome molto particolare dato alla bambina: "Siamo stati ovunque, ma l'unico posto in cui Kathryn e io abbiamo sempre trovato un grande conforto sono state le cappelle delle chiese, anche se non siamo particolarmente religiosi. Così, per noi il nome Chapel Grace è un omaggio a quel sentimento".