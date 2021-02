2/17 WebPhoto

Il debutto di Gordon-Levitt è a 6 anni in numerosi film e serie tv di fine anni '80, come "Casa Keaton". Al cinema compare per la prima volta in "Beethoven" nel 1992 e, lo stesso anno, interpreta la versione infantile del personaggio di Craig Sheffer in "In mezzo scorre il fiume" di Robert Redford. L'anno successivo è il protagonista di "Gregory K.", basato sulla storia vera di un ragazzino che ottenne legalmente il diritto di separarsi dai propri genitori. (Nella foto: Gregory K.)

